La Messana continua a sorprendere e si regala Peppe Rizzo

Con la squadra ancora imbattuta in Promozione si continua a puntare sempre più in alto con il centrocampista ex Acr Messina

MESSINA – La Messana è lieta di comunicare l’ingaggio del centrocampista classe 1991 Giuseppe Rizzo. “È con orgoglio e soddisfazione – si legge nella nota stampa della Messana 1966 – che la società accoglie un calciatore, messinese di nascita, che porta in dote le qualità sfoggiate nel corso di una prestigiosa e brillante carriera, in cui spiccano il debutto in Serie A, le 183 presenze in B, la maglia azzurra indossata con l’Under 21 e un rendimento sempre di alto livello”.

La carriera di Giuseppe Rizzo

Alle spalle uno splendido percorso calcistico iniziato nelle giovanili del Messina nel 2008. Passato alla Reggina, viene promosso in prima squadra nella stagione 2009-2010 e nel giro di quattro stagioni raccoglie oltre 85 presenze in Serie B. A gennaio del 2013 viene girato in prestito al Pescara e arriva così anche il debutto in massima serie: con la maglia del “delfino” mette a referto 11 presenze. Rimane in Abruzzo anche l’anno successivo con 23 apparizioni in Serie B. Nel 2014-2015 ritorna alla Reggina in Lega Pro ma conclude la stagione con il Perugia ancora tra i cadetti.

Tra il 2016 e il 2017 veste le maglie di Vicenza e Salernitana, mentre nel gennaio 2018 si trasferisce al Catania in Serie C. Dopo quasi un triennio in rossazzurro passa alla Trestina nel 2020-2021 e risulta tra i calciatori più utilizzati di quella annata con 32 gettoni. Tornato a Pescara nel 2021, trascorre un anno in biancazzurro prima di tornare nella “sua” Messina. In riva allo Stretto da gennaio 2022, è tra i protagonisti della salvezza raggiunta dai biancoscudati in Lega Pro e sancita dalla vittoria per 1-0 sul Taranto, proprio con un suo gol.

L’anno successivo scende di categoria e contribuisce alla vittoria del campionato di Serie D del Catania con 31 apparizioni e 3 reti. Collezionerà infine 5 presenze nel campionato di Lega Pro 2023-2024, prima di vestire in 9 occasioni la maglia del Pompei all’inizio della stagione in corso e un breve passaggio al Locri.



Articoli correlati