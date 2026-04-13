La Messana perde 3-2 sul campo del Mazzarrone, playoff a rischio

Mancano solo due giornate alla fine della stagione e il rischio di non qualificarsi diventa sempre più concreto

MAZZARRONE (CT) – La ventottesima giornata del girone B di Eccellenza Sicilia termina in modo deludente per la Messana, che ieri non è riuscita ad avere la meglio nello scontro diretto in trasferta contro il Mazzarrone. 3-2 il punteggio finale, che indubbiamente pesa sul morale dei peloritani, in quanto ora mancano solo due giornate alla fine della stagione regolare e il rischio di non qualificarsi ai playoff diventa sempre più concreto.

La squadra allenata da Ezio Raciti si conferma come una “bestia nera”, esprimendo un gioco dedito all’attacco totale, mediante il quale ha approfittato di alcune leggerezze tecniche della Messana e ha portato a buon fine le ripartenze. Che l’efficacia offensiva dei padroni di casa fosse indiscutibile, si deduceva già dalla crescita in termini di punti e di prestazioni maturata nel corso di tutto il girone di ritorno, ma forse il risultato di questa giornata non è veritiero per l’impegno mostrato dagli uomini di Bisconte, che nel secondo tempo non si sono arresi allo svantaggio di tre reti e hanno accorciato le distanze, sfiorando persino il pareggio nei minuti finali in più occasioni.

Diversi i fattori che hanno influito sugli errori degli ospiti, quali le condizioni atmosferiche non ottimali e la tensione per i playoff in ballo, eppure la formazione allenata da Giuseppe Cosimini, se consideriamo quanto è emerso di positivo nell’ultima frazione di gioco, sembra già aver capito quale sia il giusto approccio per le prossime due partite.

Il tecnico commenta così l’andamento della gara: «Nella parte iniziale loro sono partiti meglio, poi abbiamo preso il primo gol proprio nel nostro momento migliore, quando avevamo adottato le contromisure. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualche errore e loro sulle ripartenze ci hanno fatto male. Sapevamo che fossero il loro punto di forza, in più il vento ha influito molto sullo svolgimento della partita. Dopo il 3-0 è uscito fuori l’orgoglio e soprattutto i cambi hanno dato una mano importante. Quando poi ho cambiato sistema e sono passato al 4-2-3-1 abbiamo dominato e meritavamo il pareggio. A due giornate dalla fine non c’è da fare calcoli, dobbiamo vincere entrambe le partite rimaste se vogliamo coltivare il sogno playoff. Bisogna sicuramente avere più cattiveria agonistica, sapendo che ormai non ci sono più margini di errore.»

Tra le fila della Messana diversi gli assenti dalla lista dei convocati, ovvero Sciotto, Tricamo, Gargiulo, Catalfamo, Mameli e Deodato. Rientrato dalla squalifica, invece, il centrocampista Gazzè. Aggregato nuovamente in prima squadra Salvatore Lombardo, l’attaccante classe 2009 che nella scorsa giornata ha fatto il suo esordio assoluto tra i grandi contro il Palazzolo.

Nell’undici titolare, il portiere Ferrara viene supportato da una linea difensiva a tre formata da Della Guardia, Rizzo e Mazzola. A centrocampo agiscono Biondo, Pannitteri e Gazzè, affiancati da Fragapane e Agolli sulle fasce. Per il reparto d’attacco, Cosimini si affida alla coppia Genovese – Cannavò.

Il Mazzarrone parte spedito e dopo soli due minuti dal fischio d’inizio si verifica la prima azione saliente della partita, quando Papaserio riceve il pallone sugli sviluppi di un calcio d’angolo e calcia dalla distanza, trovando la risposta di Ferrara.

Ancora una possibilità per la squadra della “città dell’uva” al 18’, questa volta con Passewe, che avanza dalla fascia sinistra e fa partire un diagonale, ma la sfera termina di poco a lato.

Prima occasione utile per la Messana al minuto 33’, quando Rizzo si incarica della battuta di un calcio di punizione, senza riuscire a sorprendere il portiere Torrisi, che blocca in sicurezza.

Appena un minuto dopo, i peloritani insistono e costruiscono un’altra azione offensiva grazie a un cambio gioco di difficile esecuzione tra Fragapane e l’altro esterno Agolli, che appoggia per Biondo, ma il centrocampista non trova la porta da buona posizione.

Il Mazzarrone si porta in vantaggio al minuto 36’: Passewe elude la difesa in ripartenza, si porta la sfera sul destro, mira il primo palo e calcia dove Ferrara non può arrivare; è dunque 1-0.

Già al 44’ i padroni di casa arrivano vicini al raddoppio con lo scatto di Torres, ma Ferrara interviene prontamente in uscita e neutralizza l’azione, l’ultima rilevante prima dell’intervallo, che inizia dopo due minuti di recupero.

Il portiere subisce un infortunio e non riesce a proseguire la gara, così viene sostituito alla ripresa dal collega di reparto Lussetti. Contemporaneamente, Cosimini effettua altri due cambi, incaricando Bonasera e Gueye di entrare al posto di Mazzola e dell’ammonito Gazzè.

Al 51’ il Mazzarrone riesce già a raddoppiare: Bamba vede il movimento di Torres e lo serve; l’esterno d’attacco calcia dal limite dell’area di rigore e trova la rete del 2-0. Poco dopo, al 53’, Cosimini si gioca anche il penultimo cambio a disposizione, sostituendo Agolli con Giorgetti e passando dunque al modulo 4-2-3-1.

La squadra di Ezio Raciti fa tris al minuto 58: Lussetti interviene in maniera imprecisa su un cross e Bamba ne approfitta per imbucare la sfera in rete; si passa al punteggio di 3-0 a favore della formazione casalinga.

A questo punto della partita, il Mazzarrone rallenta i ritmi di gioco e inizia la reazione degli ospiti, che assediano la metà campo avversaria fino alla fine.

Infatti, al 64’ le speranze della Messana si riaccendono: dalla sinistra Fragapane calibra un lancio che inizialmente sembra un cross, ma diventa un tiro in porta; il pallone è imprendibile per Torrisi e si insacca sul secondo palo, dunque l’esterno trova la rete del 3-1.

Successivamente all’azione, Cosimini effettua l’ultima sostituzione, dando ordine a Sottile di prendere il posto di Pannitteri.

Al minuto 85 i peloritani riducono ulteriormente lo scarto: Torrisi respinge una conclusione di Rizzo da distanza ravvicinata e sulla traiettoria Giorgetti, salito dalle retrovie, appoggia la sfera oltre la linea della porta; 3-2 quando manca poco al novantesimo.

Sono ben sette i minuti di recupero concessi dall’arbitro e la Messana ha ancora la possibilità di pareggiare. Infatti, al 95’ ci prova con Genovese, che entra in area e calcia da ottima posizione, spedendo però il pallone al di sopra della traversa. Poco più tardi il portiere Torrisi si salva un’altra volta sul colpo di testa da parte di Sottile.

Il triplice fischio sancisce dunque l’assegnazione di tre punti alla formazione di Ezio Raciti, che arriva a quota 46 ex aequo proprio con la Messana, ma la spodesta dal quinto posto per scontri diretti.

L’Atletico Catania Viagrande vince in casa per 4-3 contro il Vittoria, già certo dei playoff, e sale in quarta posizione a 48 punti, dietro per differenza reti rispetto all’Avola, clamorosamente sconfitto tra le proprie mura dalla Nebros per 0-1. Si mantiene in corsa anche la Leonzio, che batte l’Acquedolcese per 1-0 e vola a quota 45.

La Leonfortese, invece, rimane ferma a 11 punti e retrocede aritmeticamente in Promozione Sicilia: decisiva la sconfitta per 3-0 subita sul campo del Palazzolo, che disputerà i playout così come l’Acquedolcese, il Giarre e il Rosmarino.

Domenica 19 aprile la prossima sfida cruciale per Cosimini e squadra, nonché il secondo scontro diretto consecutivo, ovvero quello contro l’Atletico Catania Viagrande, che avrà luogo sul sintetico del “Sorbello Stadium” di Bisconte a partire dalle ore 16:30.

Riccardo Giacoppo

In foto il difensore Sasha Giorgetti, autore della seconda rete della Messana. L’immagine è di proprietà della società USD Messana 1966.