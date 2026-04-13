Rione Taormina, da domani nuove demolizioni VIDEO

Verrà abbattuto un altro lotto di casette, comprese quelle distrutte dagli incendi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un altro pezzo della baraccopoli del Rione Taormina è pronto per essere abbattuto. Da domani, martedì 14 aprile, le ruspe riprenderanno a demolire. Si tratta di un’intera striscia di via Taormina, l’isolato che va dalla via Caio Valerio Catullo alla via Enrico Fermi.

L’area di cantiere è già stata delimitata

L’area di cantiere è già stata delimitata dagli operai dell’impresa Cericola, la stessa che ha già completato le demolizioni nell’altra area di via Taormina e in via Quinto Ennio.

Un lotto di 15 baracche

Un lotto di circa 15 baracche che comprende anche quelle distrutte dai recenti incendi. Per quanto riguarda, invece, i sub lotti del Rione Taormina (attigui alla via Quinto Ennio già ultimata) si potrà procedere con le demolizioni dopo l’assegnazione dei nuovi alloggi alle famiglie da parte di Arisme quale soggetto attuatore che ha completato censimenti e graduatorie.

Vedi qui la galleria fotografica