La Messana vince la Coppa Promozione e realizza uno straordinario “double”

Sul neutro del "Micale" di Capo d'Orlando, le due neopromosse Messana e San Fratello Acquedolcese non si fanno male nei tempi regolamentari, la vittoria nuovamente ai rigori

L’ultimo atto di questa stagione da incorniciare fotografa perfettamente la forza della Messana. Lo straordinario gruppo di mister Cosimini, guidato dal suo secondo Ivan in panchina nell’occasione, si impone anche nella finale di Coppa Promozione. A suggellare questa annata il terzo incrocio contro il San Fratello Acquedolcese, l’altra neo promossa in Eccellenza e, dopo la cavalcata in campionato, la Messana conquista il suo secondo titolo stagionale coronando una stagione da sogno.

Contro l’ostico avversario, arriva il terzo 0-0 consecutivo nei tempi regolamentari. Come contro il Gemini, allora, decisivi sono i calci di rigore che premiano i giallorossi grazie alla loro freddezza. Straordinaria prestazione, ancora una volta, dell’estremo difensore Ferrara che si conferma uno specialista dagli undici metri. Il numero 1 sigilla la vittoria respingendo i tentativi degli esperti Piyuka e Mincica. Ci pensa il leader Cannavò a chiudere i conti per il 4-2 finale.

Messana – San Fratello Acquedolcese 0-0 (4-2 d.c.r.)

L’ultima gara di una stagione esaltante e da incorniciare. La Messana scende in campo, al “Ciccino Micale” di Capo d’Orlando, per affrontare il San Fratello Acquedolcese nella finale di Coppa Promozione. Dopo aver centrato il salto di categoria in campionato, i giallorossi puntano ad un double per chiudere al meglio un’annata così vincente. A guidare la squadra in questo importante match, mister Ivan Cosimini già protagonista in panchina nella gara contro il Gemini. Il tecnico deve fare i conti con tre assenze: oltre allo squalificato Misiti, indisponibili anche Ferraù e Ardiri. Terzo confronto stagionale contro la compagine di mister Furnari: nelle due gare di campionato da segnalare altrettanti pareggi per 0-0. Mister Cosimini conferma il suo undici titolare con il tridente pesante formato da Cannavò, Ventra e Barbera. Tornano dal primo minuto sia Peppe Rizzo, che agisce da difensore centrale, che Gianluca Gazzè. La prima emozione arriva già al 2’ quando lo stesso Rizzo, da posizione molto defilata, calcia una punizione diretta in porta mandando il pallone sull’esterno della rete. Al 7’ splendido contropiede della Messana orchestrato da Ventra e Gargiulo con il centrocampista che mette in mezzo un ghiotto pallone che Barbera non riesce a girare in rete di testa. Il San Fratello Acquedolcese ci prova all’11’ per la prima volta: il tiro di Mincica, dalla distanza, è debole e Ferrara blocca centralmente.

Tre minuti dopo Barbera si mette in proprio sulla sinistra, prova il destro a giro che risulta però di facile lettura per Commisso. Lo stesso attaccante spreca una ghiotta occasione al 22’: splendido lancio di Rizzo che mette il numero 9 a tu per tu con l’estremo difensore avversario ma il tocco è debole e viene salvato dalla difesa avversaria. Al 28’ il San Fratello Acquedolcese sblocca la sfida con Mincica abile ad incrociare e battere Ferrara. L’urlo di gioia, però, viene interrotto dalla segnalazione di fuorigioco. La gara scivola via sino al 47’, quando Mondello ci prova su punizione dal limite ma il tiro rasoterra viene bloccato da Commisso. E’ l’ultima emozione della prima frazione che si chiude dopo due minuti di recupero.

Si riparte con gli stessi ventidue in campo. Al 2’ tiro con poca convinzione di Truglio dalla distanza che Ferrara blocca. Al 6’ risponde Rizzo su punizione ma il pallone termina abbondantemente sul fondo. La gara è molto più fisica rispetto alla prima frazione e l’arbitro è costretto ad estrarre diversi gialli. Al 21’ vibranti proteste della Messana per un presunto calcio di rigore non concesso dopo l’atterramento di Ventra in area di rigore. Al 29’ ghiotta occasione per la squadra di mister Cosimini: Barbera mette un pallone tagliato in mezzo dove Robles riesce, miracolosamente, a deviare prima del tap in vincente di Cannavò. Passano due minuti e Ventra ci prova dalla distanza ma Commisso salva con un intervento non perfetto ma efficace.

La Messana alza il baricentro e prova a sbloccarla nel finale. Al 40’ su un pallone che si impenna in area di rigore, stacca Barbera che va vicino alla traversa. Vengono concessi cinque minuti di recupero, ma nessuna delle due squadre riesce a trovare il goal vittoria. Tutto rimandato ai calci di rigore per assegnare la Coppa Promozione. Sbaglia per primo Ventra ma Ferrara a questo punto diventa protagonista neutralizzando le conclusioni di Piyuka e Mincica. Nel frattempo segnano Barbera, Sonko, Mondello e infine Cannavò che mette dentro e fa esplodere la gioia dei suoi.

Sequenza dei calci di rigore

Messana: Barbera goal; Ventra fuori; Sonko goal; Mondello goal; Cannavò goal.

San Fratello Acquedolcese: Robles goal; Truglio goal; Piyuka parato; Mincica parato.

