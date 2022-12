La messinese Gloria Calapaj tra le Miss Italia Social che promuovono il nostro Paese - Tempostretto

Con un reel su Messina ha conquistato il titolo per la Sicilia. Ora continua il suo percorso con le altre miss di tutta Italia

MESSINA – La Madonnina, la Vara, il campanile del Duomo. Ma anche il panorama dello Stretto, il mare, il cielo, il pilone e il tramonto, fino all’arancino e al “cin cin” con cui chiude il video. La messinese Gloria Calapaj ha mischiato questi ingredienti unici della sua città e con il videoclip su Messina ha conquistato il titolo di Miss Social per la Sicilia.

Il video di Gloria Calapaj

La messinese è tra le 20 vincitrici in Italia dell’ambita fascia, che va a chi ha meglio raccontato l’Italia sui social, in una manciata di secondi. Lei, per trionfare a livello regionale, ha sfruttato al meglio le bellezze mozzafiato di Messina, a partire dalla Madonnina, simbolo della città. A valutarla positivamente è stata una commissione tecnica che ha selezionato il suo lavoro tra tutti i reel di Instagram con l’hashtag #MissItaliaraccontaItalia. E con questo Gloria ha già vinto un corso di social media offerto dalla scuola di digital marketing Digital Coach.

Le iniziative delle ultime settimane

E in questi mesi le 20 ragazze hanno dato vita a una lunga serie di progetti per promuovere le bellezze italiane o temi centrali a livello sociale e culturale. Tra questi “valori” la lotta per i diritti delle donne iraniane o contro la violenza sulle donne.