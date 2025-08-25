“La mia disavventura all’ufficio Tributi del Comune di Messina”

Le lettera di una nostra lettrice che racconta la sua esperienza "con la mala gestio"

MESSINA – “Sono una cittadina che si è imbattuta purtroppo nella mala gestio del comune di Messina”. Si presenta così una nostra lettrice, che ha deciso di scriverci per raccontare la sua esperienza “circa la gestione dell’ufficio Tari di Messina”. Pubblichiamo la sua lettera:

“Era una giornata di agosto, piacevolmente calda, appena 33 gradi con un tasso di umidità che fatico a ricordare a me stessa, onde evitare di ricominciare a sudare; ciò che, invece, con molta meno difficoltà ricordo è la cortesia, la gentilezza, il garbo e il senso del dovere degli impiegati dell’ufficio tributi del Comune di Messina. Penserete a questo punto, ma è seria o sta scherzando? Ma questo in fin dei conti poco importa; nei bandi di concorso per essere assunti al Comune non sono voci contemplate, quindi, poco importa…Ciò che invece importa è la competenza, la capacità, la conoscenza delle leggi, queste, naturalmente, se l’impiegata X e l’impiegato Y sono stati assunti, certamente ce le avranno, qui mi piacerebbe mettere un’emoticon, sarebbe esplicativa, mi limiterò ad usare la buona e vecchia punteggiatura ormai in disuso, anche quella esplicativa!!!

Ma bando alle ciance, cosa è successo in questa calda giornata della seconda metà di agosto, all’ufficio tributi del Comune di Messina?

Niente, appunto! proprio niente!

Sarebbe invece dovuto accadere che un’onesta cittadina che voleva pagare puntualmente la tari, a cui però era stata recapitata secondo calcoli palesemente errati, non è stata ricevuta, perché alle 12.30 si chiude il ricevimento col pubblico, alle 9.30 non si possono prendere più i numeri con l’eliminacode, alle 12 si scalpita per chiudere le porte perché se qualcuno entra, senza avere preso il numero e tutti i numeri sono già stati evasi, gli impiegati X e Y sono costretti a farti entrare perché il ricevimento col pubblico è ancora aperto.

X e Y infatti mi hanno fatta entrare, mi hanno anche fatto esporre il problema, giusto per farmi sfogare, perché prima che spiegassi la situazione mi hanno detto che dovevo tornare, prendere il numerino e rifare la fila, però di pomeriggio non si riceve, d’altronde è agosto, sotto scadenza tari! se vuoi puoi telefonare, ma non ti rispondono, ebbè sotto scadenza tari c’è troppo lavoro non si può perdere tempo al telefono, se vuoi però puoi mandare una mail, neanche a dirlo, non ti rispondono, se vuoi allora puoi prenotarti, così non fai fila che è lunga sotto scadenza tari, il 4 novembre ti danno il primo appuntamento, ottimo, ma novembre è dopo la scadenza tari!

E allora, sai che ti dico…ma no, che hai capito?! torno cosi prendo il numerino, rifaccio la fila, e magari stavolta sono più fortunata e trovo un impiegato che mi ascolti, comprenda cosa dico e risolva la questione.

Io ci spero sempre che questa città possa essere migliore, però un consiglio lasciatemelo dare a chi dirige la baracca, giusto un suggerimento da chi non capisce nulla di organizzazione del lavoro, ma di buon senso si, aprire il pomeriggio, mettere qualcuno che in questo periodo risponda alle mail, alle pec e perchè no, anche al telefono, non sarebbe male, d’altronde, siamo sotto scadenza tari!”.