La Nebrosport inizia bene nel Rally Valle del Sosio

Al volante della Skoda Fabia R5 l'equipaggio Galipò-Marino chiude al decimo posto assoluto

Buon avvio di stagione per la scuderia Nebrosport, protagonista lo scorso weekend alla 18esima edizione del Rally Valle del Sosio, andato in scena il 5 e 6 aprile sulle strade palermitane. Al volante della Skoda Fabia R5, l’equipaggio formato da Carmelo Galipò e Antonino Marino ha chiuso la gara con un decimo posto assoluto, un primo posto nella categoria Over 55 e il quarto di classe R5-Rally2.

Dopo aver messo a punto l’assetto della vettura nel corso delle prime tre prove, dal secondo giro il passo è salito in maniera decisa fino al raggiungimento della quinta posizione assoluta. Purtroppo, le ultime tre prove sono state condizionate dalla scelta di gomme da asciutto e da un fondo completamente bagnato che ha fatto perdere diverse posizioni, ma senza compromettere l’ottima prestazione complessiva. Un risultato che, nonostante il finale sfortunato, conferma la competitività dell’equipaggio e pone solide basi per il prosieguo della stagione.