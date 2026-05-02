La New Amando Ionica Volley promossa in Serie B2

La formazione santateresina è già certa del primo posto nel triangolare playoff in Serie C e festeggia la promozione

SANTA TERESA DI RIVA – Cammino immacolato per la New Amando Ionica Volley che chiude matematicamente il discorso playoff e dopo le vittoria da tre punti contro Teams Volley Catania in casa e Trinacria Volley Palermo in trasferta si è già lasciata andare ai festeggiamenti per la promozione in B2 femminile di pallavolo.

La squadra di coach Mantarro dopo aver terminato al primo posto nel girone B di Serie C era attesa dal triangolare tra prime contro le formazioni dei gironi A e C. Il destino ha messo le joniche in condizione di giocare immediatamente, riposando nella terza giornata di incontri che vedrà Teams e Trinacria scendere in campo ormai senza più obiettivi per la promozione diretta.

I sei punti conquistati dalle joniche infatti permetto loro di essere irraggiungibili e la squadra si è lasciata andare ai festeggiamenti. Il volley messinese cresce, appena qualche settimana fa un’altra realtà della provincia, l’Orlandina lato nebroideo, aveva festeggiato la promozione dalla B2 alla B1. Ancora in corsa invece per un posto in serie B2 Futura Volley Città di Santa Teresa e Messina Volley che stanno giocando i playoff a loro volta dopo la stagione regolare di serie C ma il loro cammino sarà più lungo per arrivare all’obiettivo, con un piede fuori invece la Nino Romano.

Trinacria Volley – New Amando Ionica Volley 1-3 (25-16 17-25 28-30 17-25)