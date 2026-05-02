Villaggi abbandonati a Messina, assemblea il 3 maggio

Il comitato delle 4 Masse invita cittadini e candidati al confronto, appuntamento a a Massa Santa Lucia

MESSINA – Si mobilita il Comitato 4 Masse dopo il Cedimento sulla Provinciale 45 a Massa San Nicola, nello stesso punto del crollo di gennaio. Il Comitato ha convocato un’assemblea che si terrà domenica alle 18.30 nella scuola di Massa Santa Lucia, invitando i cittadini alla mobilitazione e i candidati a sindaco, alla presidenza della circoscrizione e i deputati regionali al confronto con i residenti dei villaggi che si sentono abbandonati dalle istituzioni.

Il dissesto del territorio

Sull’ultimo smottamento la Città metropolitana aveva risposto che “non c’è nessuna nessuna nuova frana sulla strada provinciale. I lavori procedono regolarmente e a breve saranno ultimati. L’area interessata resta esclusivamente quella già coinvolta dal dissesto dello scorso 10 gennaio, localizzato al km 10+500. L’episodio segnalato ha riguardato unicamente un parziale cedimento delle transenne che delimitano il cantiere, senza conseguenze sulla stabilità del versante, né sulla sicurezza della carreggiata”.

Cittadini a confronto coi candidati

Il nuovo cedimento per il Comitato è solo l’ultimo di una lunga serie di problemi che vanno dal dissesto del territorio e la mancanza di interventi a tutela dei cittadini. Ribadendo la mancanza di schieramento politico ma la sola battaglia a sostegno delle ragioni degli abitanti dei villaggi collinari, il Comitato in vista della scadenza elettorale ha però voluto aprire il confronto con i candidati.