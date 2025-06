La nuova illuminazione di Piazza Cairoli danneggiata dai vandali

L'ira del sindaco di Messina Basile: "Una ferita al cuore della nostra città"

MESSINA – “Atti vandalici in Piazza Cairoli. Questa mattina una brutta sorpresa: la nuova illuminazione di Piazza Cairoli, che abbiamo installato proprio per rendere il nostro centro più vivo e sicuro per tutti, è stata danneggiata da atti vandalici. Non è solo un danno materiale. È una ferita al cuore della nostra città, al nostro senso di appartenenza. Piazza Cairoli è di ciascuno di noi: difenderla significa prendersi cura di ciò che siamo. Non lasciamo che poche persone rovinino ciò che tanti stanno costruendo con passione e impegno”. Così il sindaco Federico Basile.

Piazza Cairoli è oggetto di trasformazioni in questo periodo.