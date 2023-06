La nuvola di fumo dal Canada offusca pure i cieli dello Stretto - Tempostretto

La vasta nube di fumo prodotta dagli incendi in atto sul territorio canadese ha raggiunto pure i cieli del Messinese

Come annunciato da giorni dai meteorologi di Meteored, il fumo prodotto dai giganteschi incendi (bruciati circa 7.563.000 ettari di boschi) che stanno colpendo il Canada ha raggiunto il sud dell’Europa e l’Italia. In queste ore i cieli si sono offuscati pure in riva allo Stretto di Messina, come su gran parte della Sicilia, proprio per l’arrivo di questa nuvola di fumo e cenere, proveniente dal territorio canadese.

Ecco come appaiono in queste ore i cieli su Messina, tutta colpa dell’immensa nube di fumo prodotta dagli incendi in atto sul Canada.

Difatti, grazie ai venti occidentali dominanti in quota (nell’alta troposfera), l’immensa nuvola, dopo aver sorvolato il nord degli Stati Uniti, ha attraversato tutto l’Atlantico settentrionale, approdando sui cieli del Portogallo e della Spagna, per raggiungere oggi la Sardegna e la Sicilia.

Nube di fumo

Il cielo lattiginoso di queste ore non è altro che questa immensa nuvola di cenere, destinata a perdurare fino alla giornata di domani. Solo nel weekend è atteso un lento miglioramento, con la nube di fumo destinata a spostarsi verso il Mediterraneo orientale, coinvolgendo la Grecia meridionale e con molta probabilità pure parte dell’Asia Minore.