La Passione di Cristo trasforma Savoca in uno scorcio di Palestina: 100 gli "attori" coinvolti VIDEO - Tempostretto

Domenica 2 aprile la X edizione dopo lo stop a causa della pandemia. Il sindaco: "Savoca non è solo il Padrino, abbiamo quattro appuntamenti l'anno di assoluto valore culturale"

di Carmelo Caspanello (montaggio video interviste Matteo Arrigo)

SAVOCA non è solo “Il Padrino”. Il sindaco, Massimo Sracuzzi, lo ripete più volte nel corso della presentazione della decima edizione della rappresentazione della “Passione di Cristo”, che avrà luogo nel Centro storico di uno dei borghi più belli d’Italia domenica prossima, 2 aprile, alle 18. “Passione, Presepe vivente, Festa di S. Lucia ed Itinera (manifestazione culturale) – spiega il primo cittadino – sono quattro manifestazioni che ogni anno richiamano a Savoca tanti fedeli, turisti e una moltitudine di persone. Siamo pronti ad accoglierle anche domenica prossima, nonostante le tante difficoltà logistiche. Savoca, ripeto, non è solo Il Padrino”.

Tra attori e comparse, per la sacra rappresentazione, sono state coinvolte oltre 100 persone. Savoca si trasformerà in una piccola Palestina. La direzione artistica è affidata a Vittorio Bruno, la regia ad Alessio Triolo. “La Passione – riprende il sindaco – deve durare nel tempo, come le altre manifestazioni citate prima. Devono crescere nel panorama internazionale, come accaduto nelle edizioni precedenti”. Che si sono fermate tre anni addietro a causa della pandemia. Si riprende con grande entusiasmo. E tra tante difficoltà, come spiega il parroco, don Agostino Giacalone. “La sinergia tra Chiesa, Comune e sponsor – evidenzia – ci consente di realizzare un’opera straordinaria, di qualità, con 100 attori non professionisti. Dal punto di vista artistico e religioso è una bella manifestazione. Investiamo sull’immagine della nostra Savoca”. Il costo ammonta a poco meno di 10mila euro. La scenografia è curata nei dettagli. “Abbiamo voluto inserire qualcosa in più. A partire dai cavalli – sottolinea il sacerdote – che giungeranno da un maneggio di Letojanni. Non è facile mettere insieme tante persone. Le prove sono iniziate ed è andata benissimo. Mi reputo fortunato di avere accanto una amministrazione attenta. C’è anche la collaborazione delle parrocchie delle frazioni, ci siamo due parroci ma stiamo lavorando insieme, da unica comunità. Quello che vedremo è il frutto di un lavoro fatto di sacrifici ed impegno. Ci sarà un biglietto d’ingresso, simbolico, di 2 euro. Siamo costretti per far fronte alle spese. I bambini non pagano”.

Alessio Triolo cura la regia da anni. “Prima – ricorda – realizzavo la colonna sonora. Successivamente il direttore artistico Vittorio Bruno mi ha affidato la regia. Ne sono orgoglioso. Proviamo per un mese con i personaggi principali e poi iniziamo a lavorare tutti insieme a Savoca. Alla fine, la cosa più bella, è trasmettere tante emozioni a chi ci viene a vedere trasformare Savoca in uno scorcio di Palestina. Alla fine mi emoziono anch’io”.

Il direttore artistico Vittorio Bruno non nasconde che anche lui si commuove: “Al momento della crocifissione – confessa – capita anche che il volto si righi con qualche lacrima”. Tiene a precisare che rispetto alla prima edizione è cambiato tanto, dalle musiche agli effetti speciali, alla recitazione. La crocifissione è stata rielaborata con effetti speciali, studiati a Milano”. Quattro i momenti della rappresentazione. Si comincia a Piazza Fossia, con l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, il tradimento e l’ultima cena. Poi si passa all’Orto degli ulivi, con l’arresto di Gesù, accanto la chiesa di S. Michele. Nella chiesa di S. Lucia il processo. Si proseguirà poi verso il “Calvario” per la flagellazione e la crocefissione. La gente rimarrà giù. Lo scenario è a dir poco suggestivo.