Messina. Prende forma la pista ciclabile in via Geraci

mercoledì 10 Dicembre 2025 - 13:45

Primi segni sull'asfalto per la nuova infrastruttura

La nuova pista ciclabile del centro cittadino inizia a materializzarsi sull’asfalto. L’intervento si è concentrato nel tratto di Via Geraci compreso tra Viale San Martino e Via Cesare Battisti, dove le linee bianche e le aree azzurre per la sosta e l’attraversamento pedonale segnano il futuro percorso dedicato alle biciclette.

La riorganizzazione di Via Cesare Battisti

L’effettiva rivoluzione nella circolazione avverrà lungo Via Cesare Battisti, destinata a una profonda riorganizzazione per accogliere il percorso bidirezionale.

Il tratto da Via Tommaso Cannizzaro verso sud vedrà l’ampliamento del marciapiede di un metro per creare uno spazio più sicuro per ciclisti e pedoni. Inoltre, i lampioni saranno spostati in una nuova aiuola spartitraffico centrale, liberando così spazio sui lati.

Il completamento di questi interventi consentirà al nuovo percorso per le biciclette di ricongiungersi con il Viale San Martino attraverso la riqualificata Via Geraci.

