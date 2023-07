"La prevenzione non va in vacanza": parte la campagna in difesa degli occhi - Tempostretto

L'Iapb Italia onlus e l'Unione italiana ciechi e ipovedenti di Messina lanciano un messaggio: pochi consigli da seguire per proteggere la vista

MESSINA – Si chiama “la prevenzione non va in vacanza 2023” il progetto fortemente voluto dall’Iapb Italia onlus, sezione italiana dell’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, in collaborazione con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Messina, presentato anche in città e che prevede consigli e visite gratuite. Diversi i testimonial d’eccezione, con tanti vertici delle istituzioni, del mondo cattolico e della politica a partecipare, invitando i cittadini ad avere maggiore cura dei propri occhi soprattutto in estate.

Tra i consigli da seguire, come spiega anche il ministero della Salute, ci sono una costante idratazione, l’uso di lenti appropriate, protezione da acqua salata, sabbia e vento. Gli screening e le visite gratuite saranno il 14 e il 28 luglio, ma nuove date saranno annunciate entro il 15 settembre.