La principessa Elena d'Assia, pronipote della regina Elena, in visita a Taormina - Tempostretto

Accolta dal sindaco Bolognari a Palazzo dei Giurati

TAORMINA – Questa mattina la principessa Elena d’Assia, pronipote della regina Elena ha voluto visitare Taormina. È stata accolta al Municipio assieme al consorte e ad una delegazione reduce dalle celebrazioni svolte a Messina. Il sindaco Bolognari ha poi accompagnato i graditi ospiti al Teatro Antico, facendo da guida per una spiegazione della storia della città che ha molto incuriosito la principessa. “Ho incontrato due persone preparate, curiose e simpatiche – ha detto Bolognari – che sono rimaste affascinate dalla grandiosità del panorama descritto da Goethe e dalla bellezza del monumento archeologico più visitato della Sicilia”. La principessa e il marito hanno promesso di tornare per dedicare a Taormina qualche giorno in più.