La Pro Loco Capo Peloro ristruttura le panchine sotto il Pilone FOTO - Tempostretto

Da anni nessuno le sistemava, ci ha pensato la Pro Loco

Cinque panchine sotto il Pilone in condizioni disastrose da anni, con parti mancanti e assalite dalla ruggine. Incredibile che il Comune non abbia pensato di sistemarle, perché ci troviamo nell’area più turistica di Messina.

Ora ci ha pensato la Pro Loco Capo Peloro, grazie a parte dei contributi del 5 x 1000. “Grazie a tutti coloro che in questi anni ci hanno sostenuto e continuano a farlo – dicono i rappresentanti della Pro Loco – e grazie all’Assessorato comunale Manutenzione Beni e Servizi Arredo Urbano e Spazi Pubblici, guidato dall’assessore Massimo Minutoli, che ci ha autorizzato il rifacimento”.

Un’azione che ricorda quella di PuliAmo Messina, sempre a Torre Faro, in via Circuito, dove sette mesi fa sono state riqualificate undici panchine che erano in condizioni di degrado.

