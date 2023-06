La reggina Rosalba Giordano in partenza per le prime Olympic eSport Series - Tempostretto

I sindaci facenti funzioni della Metrocity e del Comune di Reggio hanno rivolto un in bocca al lupo da parte dell'intera comunità

REGGIO CALABRIA – “Uno straordinario in bocca al lupo alla giovane reggina Rosalba Giordano, del Circolo Velico di Reggio Calabria, che rappresenterà l’Italia alle prime Olympic eSport Series, le olimpiadi di sport virtuale, riconosciute a livello internazionale dal Comitato Olimpico, che si terranno a Singapore dal 18 al 26 giugno 2023″. I sindaci facenti funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, e del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, hanno preso parte al Circolo Velico di Reggio Calabria alla cerimonia di presentazione della giovane atleta reggina che parteciperà alla prestigiosa kermesse internazionale.

La prima donna

Dopo 8 regate di qualificazione, per un totale di 80 prove, Rosalba Giordano è risultata essere la prima donna nel ranking mondiale a strappare così il pass per la finale di Singapore. Le Olympic eSport Series sono l’evento eSport riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale in cui si disputeranno delle vere olimpiadi di sport virtuali, suddivise in discipline come vela, granturismo, scacchi, baseball, lotta, e per la prima volta il IOC assegnerà delle vere medaglie olimpiche. A rivolgere il loro plauso alla giovane atleta reggina anche il Presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero ed il padrone di casa, Consigliere nazionale della Federazione Italiana Vela, Fabio Colella.

Il tifo reggino

“Lo splendido sorriso di Rosalba è il volto migliore della nostra Reggio – hanno affermato a margine dell’incontro i sindaci facenti funzioni Carmelo Versace e Paolo Brunetti – tra l’altro è l’unica donna a rappresentare l’Italia in questa prestigiosa manifestazione internazionale. Siamo contenti ed orgogliosi di poter dare il nostro in bocca a lupo a lei, ringraziandola per lo straordinario impegno e la dedizione che ha dimostrato nelle prove che l’hanno portata a partecipare a questa che rappresenta certamente la più importante manifestazione a livello mondiale nel settore degli sport virtuali. Siamo certi che anche in quel contesto, al cospetto dei più importanti giocatori su scala planetaria, la nostra Rosalba saprà far valere la sua bravura e la sua passione. Certamente l’intera comunità reggina farà il tifo per lei”