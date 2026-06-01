La Repubblica italiana compie 80 anni, il programma degli eventi a Messina

La mattina in piazza Unione Europea e il pomeriggio al Teatro Vittorio Emanuele

Martedì 2 giugno un programma per rendere omaggio ai valori della democrazia italiana e festeggiare, attraverso momenti solenni e iniziative aperte a tutta la cittadinanza, l’importante ricorrenza dell’80° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana.

Il Referendum istituzionale del 1946 segnò una tappa storica anche per le donne italiane che, dopo anni di battaglie civili, vennero chiamate per la prima volta, a suffragio universale nazionale, con tutti i cittadini, ad esercitare il proprio diritto di voto. Nella stessa giornata venne eletta l’Assemblea costituente, incaricata di redigere la Costituzione italiana.

Piazza Unione Europea

A Messina, le celebrazioni avranno inizio la mattina alle ore 10 con la tradizionale cerimonia dell’Alzabandiera in Piazza Unione Europea, a cui è invitata a partecipare tutta la cittadinanza, e la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, alla presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate e delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.

Teatro Vittorio Emanuele

Nel pomeriggio, si terrà un’ulteriore iniziativa presso il Teatro Vittorio Emanuele, anch’essa aperta al pubblico, fino all’esaurimento dei posti disponibili, nel corso della quale la prefetta consegnerà ai nuovi insigniti, residenti in questa provincia, le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana.

L’evento sarà accompagnato da un momento musicale affidato all’Orchestra di Fiati del Conservatorio “Corelli” di Messina, espressione di una significativa e consolidata realtà musicale del territorio, con un programma interamente dedicato alla ricorrenza.

La Festa della Repubblica continuerà, infine, nel piazzale dinanzi al Teatro Vittorio Emanuele, dove la Banda della Brigata Meccanizzata “Aosta” eseguirà alcuni brani mentre gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Antonello” di Messina cureranno un momento conviviale che si concluderà con il “Brindisi alla Repubblica”.