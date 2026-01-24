 La riviera jonica perde un altro pezzo: demolita la passerella tra Furci e Roccalumera

La riviera jonica perde un altro pezzo: demolita la passerella tra Furci e Roccalumera

Gianluca Santisi

La riviera jonica perde un altro pezzo: demolita la passerella tra Furci e Roccalumera

Tag:

sabato 24 Gennaio 2026 - 07:30

La struttura era stata danneggiata dal ciclone Harry. Scompare così il prezioso collegamento diretto tra i due lungomari

FURCI – Alla fine ha deciso Harry. Dopo un dibattito durato anni sul mantenimento o meno della passerella sul torrente Pagliara, tra Furci e Roccalumera, il ciclone che si è abbattuto nei giorni scorsi sulla Sicilia ha inferto il colpo di grazia all’infrastruttura viaria. Così, al’Autorità di bacino non è rimasto far altro che disporre la sua demolizione. Scompare così il prezioso diretto collegamento tra i lungomari dei due comuni, una bretella provvisoria realizzata in occasione dei lavori di ristrutturazione del ponte della Ss114 e poi utilizzata a fasi alterne negli ultimi anni.

Complessivamente sono stati due gli interventi urgenti disposti disposti dal segretario generale dell’Autorità di bacino Leonardo Santoro: nel Siracusano il ripristino dell’argine rotto del torrente Gornalunga, affluente del Simeto, che provocava l’allagamento dell’area circostante; nel Messinese, appunto, la demolizione della passerella alla foce del torrente Pagliara, distrutta dalla violenza del ciclone. I due interventi sono costati rispettivamente 200 mila e 400 mila euro e finanziati con risorse proprie della struttura. Inoltre, sono stati verificati gli argini di altri fiumi e rimosse macerie accumulate negli alvei per evitare fenomeni di ostruzione del deflusso delle acque.

Infine, l’Autorità di bacino ha disposto anche l’accelerazione dell’iter per realizzare altri due interventi programmati e resi adesso più urgenti dall’eccezionale ondata di maltempo. Si tratta del dragaggio dell’alveo dello stesso torrente Gornalunga, i cui lavori dovranno essere effettuati dall’Esa per un importo di 7 milioni di euro, e l’appalto che riguarda i lavori da effettuare in seguito all’esondazione del fiume Dittaino, che saranno effettuati dalla Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico per un importo di 5 milioni di euro.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Giovani con pale e carriole sul lungomare: gli angeli del fango di Santa Teresa VIDEO
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED