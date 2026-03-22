La rock band Silver Vibes vince il Messina Music Contest 2026

Successo per la IV edizione al Palacultura della rassegna promossa dall'associazione "Crescendo". Omaggio a Dalla con il cantautore Carone. Ecco i premiati

MESSINA – “Un’esplosione di talento e un’entusiasmante affermazione dell’identità culturale del territorio hanno caratterizzato la quarta edizione del Messina Music Contest, con la vittoria della rock band Messina Music Contest. L’evento ha sancito l’importanza della città dello Stretto come polo emergente per la nuova scena musicale del territorio, culminando in un Palacultura gremito venerdì sera”. Questo il resoconto del progetto promosso dall’associazione “Crescendo”, che in questa iniziativa ha avuto il patrocinio del Comune di Messina e la collaborazione di Radio Taormina e UniVersoMe.

Un’iniziativa di “giovani messinesi con la visione di un rilancio culturale per la loro città, la kermesse musicale ha visto protagonisti dodici diverse proposte artistiche. Il pubblico ha potuto apprezzare le esibizioni di artisti come I Nudi, Nephilim, Gionathan Todaro, Giuseppe e Carol, Francesco on Sax, Aurora De Salvo, Fabry-T, Valeria Prestianni, Ali Catania, Rea Shilian e Martina Rossi. Il repertorio ha incluso una varietà di brani inediti e arrangiamenti originali, catturando l’entusiasmo della platea”, si legge in una nota.

La serata è stata condotta da Emanuele Collufio, direttore artistico e baritono. Al suo fianco, il presidente dell’associazione Luca Famà e Ademara Di Nuzzo, già nota per la sua partecipazione a Italia’s Got Talent e vincitrice della scorsa edizione del contest.

I premiati

Il verdetto finale, scaturito dalla combinazione dei voti della giuria e del pubblico (espresso tramite voto elettronico), ha visto il successo della rock band “Silver Vibes”. La band si è aggiudicata anche il Premio Radio Taormina per il miglior inedito e il Premio Crescendo.

La seconda posizione è stata conquistata da Francesco on Sax, mentre Martina Rossi si è classificata al terzo posto. Tra gli altri riconoscimenti, Martina Rossi ha ricevuto il premio per la miglior padronanza tecnica, e Rea Shilian è stato premiato per la migliore interpretazione.

Ospite d’onore Pierdavide Carone con omaggio a Dalla

Un momento apprezzato è stato l’omaggio a Messina di Riccardo Guerrera con la sua canzone “Questa città” e il duetto insieme ad Ademara Di Nuzzo. Le performance sono state valutate da una giuria

tecnica di alto livello, composta da Francesco Costa, Giuliana Triscari, Alessia Mastrandrea, Sophia Filistad

sotto la presidenza del cantautore Pierdavide Carone. L’ospite d’onore ha coinvolto il pubblico, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera: da “Caramelle” fino al commovente tributo a Lucio Dalla con i brani “Nanì” e “Canzone”.