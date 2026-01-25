La Russa nella zona jonica dopo il ciclone Harry: “Ricostruzione veloce per salvare il turismo”

Il presidente del Senato stamattina nel Messinese con il presidente dell'Ars Galvagno. L'eurodeputato Antoci ha incontrato Lo Giudice a S. Teresa

MESSINA – Stamattina il presidente del Senato Ignazio La Russa ha visitato i luoghi del disastro nella zona jonica. Il post ciclone Harry e la devastazione nei territori, messinesi e siciliani, con danni che superano il miliardo. Con lui, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e l’assessora regionale Elvira Amata, tutti dello stesso partito (Fratelli d’Italia), e la prefetta di Messina Cosima Di Stani. “La priorità è fare presto. L’estate incombe e queste zone vivono di turismo”, ha evidenziato La Russa, che a Santa Teresa di Riva, Mazzeo (frazione di Taormina) e Letojanni ha incontrato i sindaci.

Sempre oggi il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, si è confrontato con l’eurodeputato Giuseppe Antoci, del Movimento Cinquestelle, che ha pure lui si è voluto rendere conto direttamente degli effetti della violenta mareggiata. “Ringrazio l’eurodeputato che questa mattina ha voluto manifestare la sua vicinanza alla nostra comunità e all’intera riviera jonica. E sarà al nostro fianco in questa lunga battaglia”, ha scritto sui social Lo Giudice.

Lo Giudice e Antoci

Domani il Consiglio dei ministri proclama lo stato d’emergenza per i danni post ciclone

Così, invece, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Lunedì verrà convocato il Consiglio dei ministri per deliberare la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti, anticipando un primo stanziamento per far fronte alle necessità immediate e garantire i primi ristori, in attesa di una valutazione complessiva dei danni. Rinnovo la mia solidarietà, e quella di tutto il governo, alle comunità coinvolte e il ringraziamento al Dipartimento della Protezione civile, ai presìdi territoriali, alle Regioni, ai Comuni e ai prefetti per il lavoro di previsione, allertamento e intervento svolto. È anche grazie alla pronta sinergia istituzionale se non si sono registrate vittime, nonostante l’eccezionale intensità delle precipitazioni e la violenza delle mareggiate sulle coste”.

La foto in evidenza è tratta dal video in diretta sulla pagina Fb del primo cittadino Cateno De Luca. Le altre due foto sono tratte dalla pagina Fb di Lo Giudice.

