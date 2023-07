La scoperta: sull'isola di Vulcano un batterio assorbe l'andride carbonica - Tempostretto

Ricercatori dell’Università di Palermo partecipano al progetto "2Frontiers" sul ruolo di microrganismi che vivono nei vulcani marini

Sull’isola di Vulcano è stato individuato un batterio che assorbe l’anidride carbonica. Seed Health, un’azienda di scienze del microbioma, ha annunciato lo scorso aprile la sua ultima collaborazione di ricerca ambientale, con un team di ricercatori guidato da Braden Tierney della Weill-Cornell Medicine. Il progetto si chiama “2Frontiers” (2FP) Il gruppo di ricerca, del quale fanno parte anche ricercatori dell’Università di Palermo, lavora per trovare soluzioni basate sui microorganismi. Si tratta di una delle maggiori sfide del pianeta: l’aumento dell’anidride carbonica nell’atmosfera che causa alterazioni del clima.

Il team di 2FP, al quale partecipano Marco Milazzo, Paola Quatrini, Gabriele Turco e Davide Spatafora dell’Università di Palermo, ha completato la prima spedizione nelle sorgenti idrotermali sottomarine della baia di Levante di Vulcano, nelle Isole Eolie, lo scorso settembre 2022, dove ha campionato la vita microbica nelle zone di emissione vulcaniche ricche di anidride carbonica.

“Otterremo microrganismi coltivabili e materiale biologico per lo studio del Dna”

“In particolare – spiega il professore Marco Milazzo del Dipartimento Distem, di Scienze della terra e del mare – con il supporto di ricercatori dell’Ingv (Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia) e della comunità locale dell’Isola di Vulcano, è stato possibile caratterizzare la chimica della baia e sono stati condotti campionamenti di acqua, sedimenti e biofilm microbici che aderiscono ai sedimenti, al fine di ottenere sia microrganismi coltivabili ancora sconosciuti, sia il materiale biologico per la conservazione e lo studio del Dna”.

Continua il docente: “Successivamente, un gruppo più ampio di scienziati della Harvard Medical School, della Colorado State University e dell’Università di Madison-Wisconsin ha iniziato a coltivare specifici microrganismi fotosintetici dai campioni provenienti dalle acque siciliane. Sono stati isolati cianobatteri (batteri fotosintetici che utilizzano la luce solare per trasformare l’anidride carbonica in sostanza cellulare), vulcanici ed estremofili, mai visti prima, che si sono rivelati più efficaci per la cattura del carbonio rispetto a quelli isolati e studiati finora”.

Racconta la professoressa Paola Quatrini, del Dipartimento Strebicef, Scienze e Tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche: “In condizioni di elevata anidride carbonica, uno dei cianobatteri isolati è capace di crescere più velocemente rispetto ad altri ceppi già noti per la crescita estremamente rapida. La crescita comporta un accumulo di biomassa che – ricorda – è l’unità di misura utilizzata per la cattura del carbonio: maggiore è la produzione di biomassa, cioè di cellule, maggiore è la quantità di anidride carbonica rimossa dall’ambiente”.

“I microrganismi possono convertire il carbonio in bioplastica biodegradabile”

Aggiunge la docente: “Questi batteri fotosintetici sono delle vere e proprie macchine naturali produttrici di materia organica e molecole ad alto valore aggiunto a partire da risorse inesauribili, quali la luce solare e l’anidride carbonica. Questi microrganismi possono essere utilizzati come fonte di biomasse, di acidi organici, lipidi, proteine, carboidrati, vitamine e pigmenti naturali e altre sostanze utili. La biomassa può essere impiegata nelle bioraffinerie per produrre biocombustibili. I primi dati suggeriscono che questi microrganismi possono persino convertire il carbonio catturato in bioplastica biodegradabile”.

Sulla scia di queste spedizioni, l’ultima delle quali è stata condotta in Colorado, il team di ricerca sta costruendo un “database vivente” unico nel suo genere e ad accesso aperto, che raccoglierà informazioni a diversi livelli, dati e organismi provenienti dagli ambienti estremi, fa sapere l’Università di Palermo.

Foto di J. Kowitz