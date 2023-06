La sentenza. "La gara per la Rada San Francesco va riaggiudicata" - Tempostretto

Lo ha deciso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in appello dopo il ricorso dell'Adsp

MESSINA – Il 7 aprile 2022 il Tar aveva annullato l’aggiudicazione della Rada San Francesco. Ora il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha deciso che la gara per la gestione degli approdi va riaggiudicata. Il tutto dopo il ricorso dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto (Adsp) contro la sentenza del Tar, in seguito all’opposizione di Caronte & Tourist. Società che si è contrapposta alla doppia concessione,

L’Autorità portuale ha diviso la concessione in due terminal: uno lasciandolo alla Caronte; l’altro alla società Comet di Ivo Blandina. Anche il Comune di Messina si è costituito nei giudizi d’appello, davanti al Cga, al fianco della decisione dell’Adsp.

