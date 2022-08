La Sicily Villafranca conferma l'allenatore Pippo Staiti - Tempostretto

Ad allenare la Sicily Villafranca nella prossima Serie B di pallavolo sarà il 42enne Pippo Staiti: "Sono grato alla società per avermi riconfermato"

VILLAFRANCA TIRRENA – La Sicily Beach Volley, squadra di Villafranca Tirrena che parteciperà al campionato nazionale di Serie B di pallavolo, ha confermato l’allenatore della scorsa promozione Pippo Staiti. Il mister tirrenico, 42 anni, oltre ad essere allenatore di pallavolo, allena anche per quanto riguarda il sitting volley ed è maestro di beach volley.

Organizzandosi al meglio riesce a gestire il suo tempo e collaborare ad eventi sportivi. Nel tempo libero gli piace ascoltare della buona musica che si discosta dalle canzoni che girano in loop in radio, guarda tanto sport, ad eccezione del calcio, e il suo passatempo preferito sono i suoi nipoti.

Staiti sulle ambizioni della Sicily Villafranca

“Le ambizioni di quest’anno – spiega il coach riconfermato – sono quelle di una matricola consapevole dei propri mezzi e con l’esperienza tale da sapere che sarà un campionato divertente, dove per divertente intendo un campionato in cui ci sarà da faticare spesso e volentieri; in questo contesto, di comune accordo nel confronto con la società, possiamo dire di ambire a stare nella parte sinistra della classifica, poi come sempre nello sport sarà il campo a decretare i veri valori, noi sicuramente siamo determinati nel voler dire la nostra.

“Contento della squadra e della riconferma”

“Della squadra sono molto contento, i nuovi innesti – dichiara Staiti – che scendono dalle categorie superiori sono uno stimolo in più anche per me. Sono certo che anche quest’anno si creerà un ambiente sano, divertente e stimolante durante gli allenamenti che è una delle prerogative per fare bene in partita.

Della riconferma sono molto felice! Avendo imparato dal passato che non si deve dare nulla per scontato, sono grato alla società per la scelta fatta di volermi riconfermare, da parte mia ci sarà il massimo impegno per giocarmi questa opportunità nel miglior modo possibile”.

L’ombra del Covid sul calendario

“Mi auguro che il campionato inizi e finisca nelle date stabilite dalla federazione, che il Covid non crei alcun impedimento alla pratica dello sport e alla partecipazione del pubblico ad ogni livello di competizione. Insomma mi auguro – conclude coach Staiti – una stagione normale con tutti i problemi che si presenteranno e tutte le soluzioni che necessariamente andranno trovate, anche questo è il bello del fare l’allenatore. Un saluto a tutti, ci aspettiamo in palestra e Forza Sicily”.

