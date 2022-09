La Sicily Villafranca è pronta: "Ci aspettiamo un campionato di vertice" - Tempostretto

La squadra tirrenica che milita in Serie B nazionale si pone obiettivi alti. Il proprietario/giocatore Mazza dice: "L'obiettivo è posizionarci nella parte alta della classifica"

VILLAFRANCA TIRRENA – La società che parteciperà alla prossima serie B ha per il momento terminato i movimenti di mercato con la riconferma di Carmelo Mazza. Non uno schiacciatore qualunque ma il proprietario del Sicily Beach Volley Center, che insieme alla moglie Nelly Mazzulla ha fatto di tutto affinché la squadra tirrenica conquistasse e si iscrivesse al prossimo campionato.

Carmelo Mazza, di ruolo schiacciatore, ha 41 anni e lavora presso il Brico Center di Milazzo. Da giovane già all’età di 16 anni è approdato nella videx Grottazzolina Marche di serie A dove ha disputato molte stagioni da palleggiatore, si è spostato poi in Liguria ad Albisola, in Calabria a Bisignano in serie B per poi tornare in serie A con la pallavolo Azzurra Alessano per altri 4 anni da Schiacciatore.

Rientrato in Sicilia passa per Letojanni e Barcellona in serie B per poi dedicarsi alla sua società ed oggi portarla in serie B. Queste le parole di Carmelo sulla stagione in arrivo: “Quest’anno, dopo l’ottima scorsa stagione cercherò di dare il massimo per poter raggiungere l’obiettivo prefissato dalla società che è quello di posizionarci nella parte alta della classifica. La società si è impegnata al massimo per organizzare al meglio la stagione ed è stata un’estate intensa e piena di impegni.

Sono contento che il paese stia rispondendo in positivo e l’appello che vorrei fare al pubblico è quello di gremire gli spalti la domenica. Abbiamo ingaggiato giocatori di spessore ed esperti per la categoria quindi si aspetta un campionato di vertice. Mi auguro, da giocatore e da responsabile, che si possa disputare un campionato con tranquillità e serenità e creare entusiasmo anche tra i giovani atleti dei nostri settori giovanili, a tal proposito ricordo l’appuntamento il 4 e l 11 per l open day informativo al sicily beach volley center”.

Acquistato Pugliatti, confermato Rizzo

Qualche giorno fa la Sicily Villafranca aveva piazzato il colpo Francesco Pugliatti. Francesco, 29 anni, è uno studente di scienze motorie. Ha giocato in molti campionati importanti tra cui quello di serie A2 in Veneto a Motta Di Livenza. Le sue parole giunto in Sicilia erano state: “Sono contento di essere tornato a giocare al sud vicino casa e con i miei amici. Cercherò di portare tanta mentalità e grinta alla squadra e spero che riusciremo a fare un ottimo campionato, riuscendo a divertirci e contemporaneamente raggiungere più traguardi possibili”.

Un’altra riconferma in casa Sicily Bvs, precedente all’acquisto di Pugliatti, è quella di Gabriele Rizzo, 20 anni. Gabriele studia Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e nel tempo libero gli piace leggere, ascoltare musica e passare del tempo con i suoi amici. Gabriele ha dichiara: “Ringrazio la società e l’allenatore per la riconferma e la fiducia che ripongono in me, sono molto felice di fare ancora parte di questa squadra composta da giocatori di alto livello tecnico dai quali posso soltanto imparare, ma soprattutto sono contento di partecipare al mio primo campionato di serie B con un gruppo di amici. Siamo consapevoli che sarà un campionato ben diverso dal precedente ma sono sicuro che daremo il massimo per concludere la stagione al meglio delle nostre possibilità”.

