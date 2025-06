La Società Cooperativa Calcio Messina registra il marchio Associazioni Calcio Riunite

Lo storico marchio alla neonata società, l'obiettivo dicono "è tutelare la storia l'identità e la passione autentica per il calcio nella nostra città"

MESSINA – Questo il comunicato della Società Cooperativa Calcio Messina: «Con l’obiettivo di tutelare la storia, l’identità e la passione autentica per il calcio nella nostra città, comunichiamo di aver ufficialmente registrato il marchio “Associazioni Calcio Riunite Messina”, sia dal punto di vista denominativo che figurativo. Una scelta dettata dalla volontà di proteggere il nome da usi impropri o speculativi da parte di soggetti non in linea con i valori dello sport vero. In un momento storico in cui il calcio a Messina ha bisogno di serietà, trasparenza e passione autentica, crediamo che questo gesto rappresenti un primo passo concreto verso una rinascita fondata su basi solide. Il marchio e il logo saranno messi a disposizione di chi voglia intraprendere un progetto calcistico serio e sostenibile nella nostra città, nel rispetto delle regole, della passione e del territorio. Ringraziamo il dottor Vittorio Fiumanó e i suoi collaboratori per lo straordinario lavoro svolto, senza il quale non sarebbe stata possibile l’operazione. Non ci interessano i proclami, ma i fatti. E questo è il nostro: difendere il nome, la dignità e il futuro del calcio messinese».

Una mossa audace della società fondata da poco e che nei fatti diventa anche garanzia, contro chi appunto come spiegato nel comunicato, non voglia intraprendere un progetto calcistico serio e sostenibile. Il marchio che era in possesso della famiglia Sciotto andava rinnovato, ma non è stato fatto così la cooperativa si è potuta attivare per entrarne in possesso e in un certo senso dare le carte in futuro. L’Acr attualmente si ritrova senza proprietà, Cissé sparito, senza soldi viste le varie inadempienze, senza presidente, il dimissionario Alaimo, e in un futuro prossimo anche senza marchio riconoscibile dalla piazza. Soprattutto senza fiducia alcuna e mentre iniziano a registrarsi strani movimenti in città, ultimo il presidente Sosa dell’ormai ex Città di Sant’Agata, questa mossa della Società Cooperativa Calcio Messina potrebbe garantire, essendo in mano a tifosi che vogliono il bene dello storico Messina calcio, serietà in un futuro che continua a essere incerto.