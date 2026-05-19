 "La sorella migliore": Vanessa Scalera al Vittorio Emanuele

“La sorella migliore”: Vanessa Scalera al Vittorio Emanuele

Redazione

“La sorella migliore”: Vanessa Scalera al Vittorio Emanuele

martedì 19 Maggio 2026 - 11:30

Una verità può cambiare il peso della colpa? L'attrice in cartellone a Messina dal 19 al 21 maggio

MESSINA – Ne La sorella migliore Vanessa Scalera è protagonista di un intenso e appassionante dramma familiare, dove l’amore si scontra e fa a botte con il senso di colpa e il rimorso, in un turbinio di sentimenti e riflessioni su ciò che è giusto, ciò che è morale.

Come cambierebbe la vita di un uomo, colpevole anni prima di un gravissimo omicidio stradale, se venisse a sapere che la donna da lui investita e uccisa avrebbe avuto, proprio in quell’istante, solo tre mesi di vita? Sarebbe riuscito a sopportare con minor peso gli anni del dolo e del lutto? E quanto sarebbe giusto offrire alla coscienza di un uomo una scorciatoia verso la leggerezza, verso la diluizione di un tale peso? Ma poi siamo così sicuri che un familiare, una sorella, per quanto possa amare lo stolto, gli regalerebbe questa comoda verità? Oppure, mettendo da parte l’amore, gliela farebbe comunque scontare?

Tra coscienza, verità e legami familiari, La sorella migliore accompagna lo spettatore dentro un conflitto profondo, dove ogni certezza vacilla e ogni scelta apre nuove domande.

Data e orario

martedì 19 maggio, ore 21

mercoledì 20 maggio, ore 21

giovedì 21 maggio, ore 17:30

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