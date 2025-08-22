 "La spazzatura degli incivili. Come fare a liberarsene?"

venerdì 22 Agosto 2025 - 17:46

Gli incivili che non vogliono adattarsi alla raccolta differenziata danneggiano i cittadini corretti e creano un danno economico di cui si farebbe volentieri a meno

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “In via Carrubbara, zona ospedale Piemonte, da quando c’è la raccolta differenziata subiamo la spazzatura degli incivili, siamo impotenti, con il caldo, inoltre, crescono puzza, topi e scarafaggi. Perché, perché? Noi paghiamo profumatamente la Tari per avere questo servizio? Ma che dobbiamo fare per liberarci definitivamente da tutto ciò?”.

Gli incivili che non vogliono adattarsi alla raccolta differenziata fanno un duplice danno: innanzitutto alle persone che la fanno regolarmente e devono sopportare il degrado creato da comportamenti maleducati e poi alle casse di Messina Servizi, costretta a risanare discariche che non dovrebbero esistere. Anche in quest’ultimo caso a pagare saranno i cittadini onesti che dovranno fare fronte con il loro portafoglio ai costi aggiuntivi causati dall’inciviltà.

