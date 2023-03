La spiaggia di Isola Bella tra i rifiuti: volontari la ripuliscono ma non basta - Tempostretto

Raccolti 500 kg di rifiuti tra vetro e plastica. Occorrono controlli che al momento non ci sono

TAORMINA – Centinaia di bottiglie di vetro, rifiuti di ogni genere, i segni dell’inciviltà su una delle spiagge più belle in Sicilia: quella che si affaccia su Isola Bella. I volontari di Naxos Pearl, non nuovi ad azioni di questo genere, ieri l’hanno ripulita da cima a fondo raccogliendo decine di sacchi di immondizia. Circa 500 chili di rifiuti, in prevalenza vetro e plastica. Solo pochi giorni prima, gli stessi volontari avevano già raccolto quasi 200 chili di rifiuti e sempre nello stesso posto. Evidentemente, il problema non può essere risolto così ma va affrontato con la necessaria decisione da parte degli organi preposti.

