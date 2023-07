"La spiaggia di Santo Saba va liberata dalle canne portate dal mare" VIDEO - Tempostretto

La segnalazione di un lettore: "So che l'intervento di Messina Servizi è programmato ma vorremmo avere certezze"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Invio un breve video che sintetizza la situazione della spiaggia di San Saba, che va dalla piazzetta del villaggio al torrente Giudeo, direzione Villafranca. Dopo le ultime piogge di maggio e giugno. il torrente in questione ha scaricato in mare una montagna di canne, che il mare ha riportato naturalmente in spiaggia e nessun intervento di pulizia è stato effettuato finora. Tengo a far presente che la spiaggia di San Saba, fino alla piazzetta, è stato regolarmente pulito dai mezzi di Messina Servizi, dove sono stati posti anche dei cestini per i rifiuti”.

Si tratta di un tema che abbiamo giù affrontato, quello della pulizia della spiaggia di Santo Saba. Continua il lettore: “Più volte i residenti si sono avvicinati agli operatori, segnalando la situazione, ma non hanno proseguito la pulizia, come se la spiaggia non fosse di loro competenza. So che il presidente della VI Municipalità, Francesco Pagano, ha contattato la società e ha ricevuto assicurazioni: dovrebbe essere in programma ma ancora non è stato effettuato. Dopo più di un mese di attesa, con le spiagge prese d’assalto (compresa questa) da turisti e vacanzieri, credo che la situazione sia insostenibile. Noi paghiamo le tasse, vorrei ricordare”.

Siamo certi che Messina Servizi ci aggiornerà sulla data dell’intervento già in programmazione.



