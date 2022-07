La sponda di Mega a Floridia. Scontro social con De Luca: "Se la poteva risparmiare" - Tempostretto

Il presidente dell'Autorità Portuale appoggia la candidata 5 Stelle alle regionali. L'ex sindaco ribatte

“Barbara Floridia mi è stata vicina sin dal primo giorno del mio mandato a Messina fornendo consigli e supporto quando necessario. Preparata, determinata ed innamorata di Messina e della Sicilia sono certo che sarebbe un’ottima presidente della Regione Siciliana”.

Il presidente dell’Autorità Portuale dello Stretto di Messina, Mario Mega, si schiera a favore di Barbara Floridia, candidata 5 Stelle alle primarie verso le elezioni regionali, con un post su Facebook.

De Luca: “Quando sarò eletto pretenderò la sua rimozione”

Post che non è piaciuto all’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, anche lui candidato alla presidenza della Regione. “Caro presidente questa se la poteva risparmiare considerato il suo ruolo istituzionale – replica -. E’ semplicemente reo confesso di un’accusa che tanti le hanno rivolto: servo sciocco di coloro che si sono prodigati a spedirla a Messina. Certo le abbiamo impedito di concretizzare qualche affare politico come il deposito di Gas naturale liquefatto a Pistunina ed una delle prime cosa che farò da presidente della Regione sarà quella di pretendere la sua rimozione”.

La controreplica di Mega

Pronta anche la controrisposta di Mega: “Lo avrebbe fatto comunque. Lo so dal primo giorno del mio insediamento ma questo non mi ha impedito di collaborare lealmente con la sua amministrazione come farò con il sindaco Basile sino al mio ultimo giorno di lavoro, se me lo consentirà”.

