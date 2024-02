“La stanza artistica”, il quadro che prende vita è mix di arte, pittura, danza e musica

La make up artist Giovanna Gaudenti e i performer Daniele Sciarrone e Giuseppe Licitri hanno dato vita a una installazione "dove l'illusione sgretola la realtà"

MESSINA – Prima “quasi dei manichini”, poi i personaggi prendono vita. Un vero è proprio spettacolo di body painting unito alla danza per un’esperienza a tutto tondo, quella vissuta pochi giorni fa per l’avvio del carnevale in una rinomata sala per bambini di Messina, in centro città. I protagonisti dell’installazione, un vero e proprio quadro animato, sono stati i ballerini Daniele Sciarrone e Giuseppe Licitri, quest’ultimo allievo di Mariangela Bonanno, e la make up artist e body painter Giovanna Gaudenti. Danza e pittura si sono fuse insieme per creare l’opera “Stanza artistica”, conquistando sia i tanti bambini presenti sia i genitori.

Sciarrone: “Una grande emozione veder partecipare tutti”

“Abbiamo creato questa installazione come attrazione per gli adulti – ha spiegato Sciarrone, messinese volto noto del mondo del ballo e anche della tv, dopo aver partecipato alla serie dei Me contro Te in streaming su Amazon Prime -. Molto emozionante, perché la stanza è diventata via via interattiva, per fare entrare le persone nel quadro così da fare le foto e partecipare attivamente. In questo caso la nostra esibizione è durata oltre due ore. Noi collaboriamo da anni, abbiamo creato performance anche più brevi o più complesse”.

Gaudenti: “L’illusione sgretola la realtà

Poi l’artista Giovanna Gaudenti, che parla della stanza artistica come di “un luogo quasi onirico dove l’illusione sgretola la realtà” E prosegue: “Move art nasce come l’ultima creatura elaborata dall’animo multi sfaccettato del mio essere e dalla mente artistica altrettanto eclettica del mio amico performer Daniele. Partendo come sempre da quella che è la mia materia primaria cioè il trucco, esploriamo insieme attraverso la voglia di trasformarci e trasformare la realtà visibile in qualcosa di emozionale coinvolgenti ed a tratti stupefacente come nel caso della stanza artistica. In questo progetto ho voluto esplorare con quelli che sono i miei mezzi di lavoro e non solo un po’ il mondo della visual art riproducendo nello spazio tridimensionale una situazione che sembrerà finta, disegnata su due dimensioni. Questo accade prendendo in mano i miei pennelli e cominciando a dipingere tutto ciò che desideri mettere nello spazio raffigurato, combinando diverse texture. Ovviamente qui parliamo non solo di trucco ma molto anche di pittura, anche se, cambiando i materiali la tecnica non cambia”.