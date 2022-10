Alla "notte bianca" di Olivarella la storia attraverso la moda

Una serata di grande successo, ad Olivarella dove in occasione della “notte bianca” si è tenuta anche una particolare sfilata di moda

OLIVARELLA – Tanti riscontri positivi per la tradizionale “notte bianca” di Olivarella. L’appuntamento, patrocinato dal comune di San Filippo del Mela, è stato organizzato da padre Stefano Messina e ha proposto diversi momenti dedicati alla cultura nelle sue molte sfaccettature.

Uno dei momenti peculiari della serata è stato rappresentato dalla sfilata di moda, che ha proposto gli abiti della stilista Lucia Caccamo e i gioielli di Rita Dugo. A presentare un ospite d’eccezione: Francesco Anania, già forte delle esperienze a Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over di Riccione.

Non una semplice sfilata di moda, ma un vero e proprio percorso storico che ha affrontato l’evoluzione del vestito e del gioiello nella storia a partire dall’antico Egitto. Un modo per osservare lo sviluppo antropologico e sociale dell’essere umano, che anche attraverso l’abbigliamento ha espresso nel corso del tempo la propria cultura e manifestato gli assetti sociali di ogni epoca storica. La moda, in questo contesto, è diventata dunque ricerca ed esplorazione dell’umanità per una visione innovativa del settore. Si è quindi dato spazio alle ultime creazioni della stilista Lucia Caccamo, presentate al pubblico in occasione dell’evento olivarese. A curare la sfilata Lucia Giudice.

Spazio, infine, anche alla letteratura con un momento dedicato alla presentazione degli autori del territorio. Presenti, tra gli altri, la Dottoressa in scienze dell’educazione Donatella Manna, Lorenzo Porretta e Anna La Rosa.