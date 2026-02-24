La Swimblu seconda classificata al campionato regionale di fondo

Medaglie per i mamertini, per l'UniMe e per l'Ulysse nelle prove di 3 e 5 km disputate domenica a Catania

La piscina Nesima di Catania ha ospitato domenica scorsa il campionato regionale primaverile di fondo. In vasca indoor si sono nuotati i 3000 metri, riservati alle categoria Ragazzi, e i 5000 metri per gli atleti più grandi Juniores, Cadetti e Seniores. Folta partecipazione delle squadre messinesi, tre società impegnate (Swimblu, UniMe e Ulysse) e tutte e tre hanno raccolto medaglie e soddisfazioni.

Brilla più di tutte la Swimblu, la società di Milazzo, che oltre a vincere due medaglie con Sofia Perdichizzi, oro nella 5km categoria Unica (Cad+Sen), e con Cristian Calderone, bronzo nella 3km Ragazzi nati nel 2010, chiude anche al secondo posto di società grazie ai piazzamenti di tutti gli atleti allenati da Simone Zappia e Sandro Torre. La società mamertina chiude a quota 95 punti, dietro solo alla palermitana Mimmo Ferrito che ha chiuso a 143. In classifica anche UniMe, 44 punti, e Ulysse 13.

Zappia: “Non molliamo mai, siamo un gruppo forte”

Nelle parole del presidente e allenatore della Swimblu Simone Zappia c’è molta soddisfazione: “I ragazzi, pur con tutte le difficoltà che abbiamo, non mollano mai e portano avanti il percorso. Ringraziamo le famiglia che ci sostengono in questo periodo difficile ma vorrei centrare l’attenzione sulla squadra. Dalle punte Perdichizzi, che va all’Università e non manca gli allenamenti, a Giorgia Di Mario e Antonino Cafarelli, purtroppo assente a questo appuntamento causa infortunio. Sono da lodare loro e anche i più piccoli che hanno esordito in questa disciplina non semplice e ricordiamo non sono gare comuni 3km e 5 km”.

Da sinistra: Sandro Torre e Simone Zappia

Infine un plauso alla forza del gruppo che si allena pur con tutte le difficoltà logistiche nella Città del Capo: “La vera forza nostra è la squadra. La passione, l’impegno e la serietà dei ragazzi gli portano a raggiungere obiettivi straordinari. Ricordiamo che a Milazzo non c’è ancora la piscina, abbiamo avuto meno spazi per la nostra propaganda che è la linfa vitale della società, affrontiamo un momento di difficoltà logistica però i risultati arrivano”.

Le medaglie degli atleti messinesi

A raccogliere più medaglie è però l’UniMe. Gli atleti di Santoro e Faliero fanno doppietta al maschile nella categoria Juniores, gara di 5 km, con Cristian Molonia oro e Alessandro Galletta argento, e conquistano l’argento nella categoria Ragazzi 2010, gara di 3 km, con Alessandro Mazzocca secondo.

Altre medaglie messinesi arrivano per Angelo Cucè, piccolo nuotatore dell’Ulysse bronzo nella 3 km riservata ai nati 2011-2012 e per Gabriele Molonia, atleta messinese da quest’anno tesserato con la società La Fenice di Enna, per lui bronzo nella 5km Unica (Cad+Sen).