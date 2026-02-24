 Serie D, multe salate a Milazzo e Reggina dopo la 25^ giornata

Serie D, multe salate a Milazzo e Reggina dopo la 25^ giornata

Simone Milioti

Serie D, multe salate a Milazzo e Reggina dopo la 25^ giornata

Tag:

martedì 24 Febbraio 2026 - 15:30

Il giudice sportivo punisce le tifoserie per uso di oggetti pirotecnici. Va bene al Messina: ammonito Maisano. Il CastrumFavara avrà due tesserati squalificati

L’ultimo atto della giornata in Serie D appena trascorsa è il comunicato del giudice sportivo che almeno da questo punto di vista non aggiunge ulteriori drammi alla situazione del Messina. Ammonito solo Maisano, terzo giallo per lui in stagione, scontate le giornate di squalifiche di Bosia e Trasciani che torneranno. A rischio al momento resta solo Aprile che è diffidato già da qualche giornata e in caso di nuovo giallo salterebbe in automatico la prossima sfida.

Due provvedimenti riguardano squadre vicine, geograficamente, al Messina. Multa salata al Milazzo, quantificata in 2mila euro, per aver i proprio tifosi esploso materiale pirotecnico e lanciato quattro pietre verso la panchina avversaria. Multa anche alla Reggina che si vedrà togliere 1500 euro per avere, anche in questo caso, i propri sostenitori utilizzato materiale pirotecnico, 7 fumogeni, nel settore loro riservato e lanciato una bottiglietta d’acqua piena in direzione del portiere avversario.

Ci sono provvedimenti anche per i futuri avversari del Messina. Il CastrumFavara che ospiterà i biancoscudati domenica prossima lo farà senza in panchina Giovanni Costantino e Pietro Infantino entrambi espulsi per aver protestato contro l’arbitro. In campo invece i calciatori non salteranno la sfida con i biancoscudati per squalifica, solo De Min inizierà la sfida da diffidato ma potrà essere schierato.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook Acr Messina

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

LCS Arredamenti a Messina. Mobili per valorizzare la vostra casa
Omicidio a Rogoredo, Alì Terme sotto choc dopo l’arresto di Carmelo Cinturrino
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED