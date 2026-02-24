Serie D, multe salate a Milazzo e Reggina dopo la 25^ giornata

Il giudice sportivo punisce le tifoserie per uso di oggetti pirotecnici. Va bene al Messina: ammonito Maisano. Il CastrumFavara avrà due tesserati squalificati

L’ultimo atto della giornata in Serie D appena trascorsa è il comunicato del giudice sportivo che almeno da questo punto di vista non aggiunge ulteriori drammi alla situazione del Messina. Ammonito solo Maisano, terzo giallo per lui in stagione, scontate le giornate di squalifiche di Bosia e Trasciani che torneranno. A rischio al momento resta solo Aprile che è diffidato già da qualche giornata e in caso di nuovo giallo salterebbe in automatico la prossima sfida.

Due provvedimenti riguardano squadre vicine, geograficamente, al Messina. Multa salata al Milazzo, quantificata in 2mila euro, per aver i proprio tifosi esploso materiale pirotecnico e lanciato quattro pietre verso la panchina avversaria. Multa anche alla Reggina che si vedrà togliere 1500 euro per avere, anche in questo caso, i propri sostenitori utilizzato materiale pirotecnico, 7 fumogeni, nel settore loro riservato e lanciato una bottiglietta d’acqua piena in direzione del portiere avversario.

Ci sono provvedimenti anche per i futuri avversari del Messina. Il CastrumFavara che ospiterà i biancoscudati domenica prossima lo farà senza in panchina Giovanni Costantino e Pietro Infantino entrambi espulsi per aver protestato contro l’arbitro. In campo invece i calciatori non salteranno la sfida con i biancoscudati per squalifica, solo De Min inizierà la sfida da diffidato ma potrà essere schierato.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook Acr Messina