Successo per “Marta. Storia di baracca” nel segno della solidarietà

Una commedia scritta e diretta da Francesco Certo, cardiologo e presidente di Terra di Gesù onlus, al fianco dei poveri di Messina

MESSINA – Domenica sera, il teatro della chiesa dell’Annunziata ha registrato un enorme successo in occasione della replica della commedia “Marta. Storia di baracca” scritta e diretta da Francesco Certo, cardiologo e presidente di Terra di Gesù onlus e andata in scena per la prima volta l’8 novembre scorso al teatro Annibale M. Di Francia.

Un pubblico numeroso e appassionato ha riempito la sala attigua alla parrocchia SS.Annunziata, guidata da mons. Gaetano Tripodo, dimostrando quanto questa produzione abbia toccato nel profondo gli spettatori. Lo spettacolo non è stato solo un momento di divertimento, ma anche un potente strumento di denuncia sociale e di speranza. Attraverso la storia di Marta, un personaggio che vive in una baracca del rione Taormina di Messina e che incarna la lotta quotidiana per la sopravvivenza, si esplorano anche questioni più complesse, simbolo di una società che spesso si piega alle scorciatoie per sopravvivere. La pièce invita a guardare oltre le apparenze, mettendo al centro valori fondamentali come l’umanità e la solidarietà. Un richiamo forte a riflettere sulle ingiustizie e a credere nella forza della compassione e dell’unione. Un grande successo che testimonia il valore di teatro come veicolo di messaggi profondi e di cambiamento.

Tra gli ospiti dello spettacolo Agata Labate, presidente del Rotary Club Stretto di Messina.

È sicuramente un momento felice questo per Terra di Gesù, reduce anche del successo delle “Giornate di raccolta del Farmaco”, organizzate in collaborazione con il Banco Farmaceutico, che si sono svolte dal 10 al 16 febbraio.

“I numeri della raccolta sono sovrapponibili a quelli dello scorso anno con oltre 30 mila euro di valore di farmaci acquistati dai cittadini. Protagonista il capoluogo, che ha visto l’adesione di 43 farmacie. La media è di 70 donazioni a farmacia con la spesa di 10 euro a donazione. Messina ancora una volta si dimostra città solidale e premia Terra di Gesù che con queste iniziative dimostra ancora una volta grande attenzione alle persone più bisognose che devono fare i conti anche con la povertà sanitaria”, fa sapere Terra di Gesù.

