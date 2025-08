La Team Volley Messina accoglie Gianpietro Rigano come direttore tecnico

Per il tecnico santateresino un ritorno a casa avendo iniziato nella Pallavolo Messina. Rigano: “Pronto a dare una spinta ulteriore ad una società già organizzata”

MESSINA – Gianpietro Rigano, tecnico santateresino classe 1968, entra a far parte della famiglia Team Volley Messina in qualità di direttore tecnico. Nel suo nuovo ruolo di coordinamento e indirizzo si interesserà a mettere a punto dei protocolli e idee di allenamento per tutti i gruppi, dalle giovanili alle prime squadre. Ogni gruppo avrà i suoi obiettivi, ma tenendo anche conto che nel passaggio da un gruppo, ad esempio giovanile, ad un altro, di età superiore, si mantenga una certa familiarità con il lavoro da fare in palestra.

“Sono felicissimo di poter collaborare a questo progetto che mi è stato proposto da un sacco di amici, in primis dal vicepresidente Roberto Bombara – queste le prime parole di Gianpietro Rigano da direttore tecnico della Team Volley – con lui c’è un trascorso storico immenso, un affetto e un’amicizia incommensurabile. Per me è comunque un ritorno a casa visto che i primi passi li ho mossi nella Pallavolo Messina e mi emoziona tanto ritrovare anche Gigi Guerrera, da sempre anima e corpo della società. Spero di far bene il mio lavoro perché amo questo sport e voglio fare bene, qualunque cosa serva per migliorarlo è un onore. Sono in enorme debito col movimento pallavolistico cittadino messinese e mi auguro di dare una spinta ulteriore a questa società ormai ben radicata e organizzata e portare una bella prima squadra accanto a quella già esistente perché non va dimenticato che c’è già un’A2 di altissimo livello a Messina. Ringrazio inoltre la Polisportiva Nuova Città di Gela, che alleno quest’anno, che mi ha permesso di svolgere anche questo incarico”.

L’esperienza di Rigano

Nato a Santa Teresa di Riva Gianpietro Rigano è allenatore di terzo grado di volley indoor, allenatore di beach volley e docente Federale Nazionale. Inizia la sua carriera indoor come assistente a Piazza Armerina in B2 maschile nel 2001/2002 e l’anno successivo è il primo allenatore. Ha alternato nel corso degli anni esperienze sia con squadre maschili che femminili ottenendo spesso promozioni in categorie superiori o partecipando ai playoff.

Negli ultimi anni, tornato nella zona jonica, ha ottenuto anche la promozione in serie A col Volley Letojanni nel 2021/2022, nello specifico la squadra maschile fu promossa in serie A3 al termine di quell’annata. In questa stagione sarà anche l’allenatore del Nuova Città di Gela che disputerà il campionato di serie B2 femminile.

Passando al Beach Volley è stato allenatore di coppie campioni d’Italia, come Lo Re-Mazzulla, nel 2011. In seguito per diversi anni è stato allenatore dei team Casadei-Ficosecco, Carambula-Ficosecco, Lo Re-Cali, fino all’ultima esperienza quest’anno con Arezzo-Bigarelli. Nel palmares anche due finali di Coppa Italia nel 2018 con la coppia Ficosecco-Carambula e nel 2020 con la coppia Ficosecco-Benzi.