La Team Volley Messina conferma coach Giovanni Di Mauro

La prima squadra e le giovanili del settore femminile della società biancorossa saranno ancora seguite dal tecnico della scorsa stagione

MESSINA – La Team Volley Messina è lieta di comunicare il rinnovo dell’accordo con Giovanni Di Mauro per la guida tecnica della prima squadra e alcune formazioni del settore giovanile femminile anche per la prossima stagione sportiva. Dopo l’ottimo lavoro svolto, nonostante il campo sia stato piuttosto inclemente, la società ha deciso di proseguire con lui per dare continuità al progetto sportivo.

Così Giovanni Di Mauro commentando la notizia: “Sono veramente lieto di continuare il percorso intrapreso con la società Team Volley Messina per la crescita delle ragazze”.

Il curriculum di Giovanni Di Mauro

Giovanni Di Mauro, allenatore di secondo grado, è una figura storica della pallavolo messinese. Da giocatore, con esperienze in diverse società della provincia fino al 1999, e nel frattempo muoveva già i primi passi da allenatore nei gruppi del minivolley della Zanclon. Successivamente, chiusa definitivamente la carriera da giocatore, ha iniziato ad allenare sia nel maschile che nel femminile e proprio verso questo settore si è concentrato maggiormente negli ultimi anni.

Dal 2017 al 2025 infatti ha portato in alto la Pallavolo Oliveri a suon di successi, prima nelle categorie under e poi ottenendo la promozione in serie C femminile dove ha allenato fino allo scorso anno. Per un triennio è stato anche selezionatore territoriale femminile per la provincia di Messina. Nella passata stagione alla Team Volley Messina è stato allenatore della Serie C femminile e dell’Under 18.