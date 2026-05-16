 Messina. Conclusi interventi post frana a Massa San Nicola, sp 45 riaperta a senso unico alternato

Messina. Conclusi interventi post frana a Massa San Nicola, sp 45 riaperta a senso unico alternato

Redazione

Messina. Conclusi interventi post frana a Massa San Nicola, sp 45 riaperta a senso unico alternato

sabato 16 Maggio 2026 - 09:00

Traffico aperto anche ai mezzi pesanti, in programma ulteriori attività di manutenzione e prevenzione sul territorio

Il tratto della Strada Provinciale 45 “Quattro Masse”, all’altezza del km 10+500, torna nuovamente percorribile senza limitazioni.

La Città Metropolitana di Messina ha completato gli interventi di consolidamento e ripristino della carreggiata resisi necessari a seguito del cedimento che aveva interessato la sede viaria a Massa San Nicola.

Le opere eseguite hanno riguardato il contenimento del fronte danneggiato, la stabilizzazione dell’area interessata e il ripristino delle condizioni di sicurezza della piattaforma stradale, consentendo di restituire piena funzionalità a un collegamento essenziale per la mobilità delle comunità collinari, dei lavoratori, dei residenti e dei mezzi di soccorso.

Con il completamento degli interventi al km 10+500 è stata revocata l’ordinanza che vietava il transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, ripristinando così la libera circolazione nel tratto interessato.
Permangono invece le limitazioni esclusivamente nel tratto ricadente al km 10+700, dove sono in fase di ultimazione ulteriori opere di messa in sicurezza. In corrispondenza di tale area resta attivo il senso unico alternato regolato da impianto semaforico e il divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, per garantire la sicurezza della circolazione durante il completamento dei lavori.

“Il ripristino della piena transitabilità al km 10+500 rappresenta un risultato importante per la viabilità delle comunità collinari e per la sicurezza degli utenti della strada. Restano in corso gli ultimi interventi nel tratto al km 10+700, dove permane temporaneamente la regolamentazione della circolazione fino al completamento delle opere. Continueremo a seguire con attenzione la manutenzione e la sicurezza della rete viaria del territorio”.

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