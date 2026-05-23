La Team Volley Messina conferma Paola Laganà e Franco Donato per la prima squadra maschile

Il duo che ha portato la Serie C maschile a salvarsi con cinque giornate d’anticipo e ha sfiorato i playoff confermato per dare continuità al progetto

MESSINA – La prima squadra maschile sarà ancora guidata da coach Paola Laganà in panchina e da Franco Donato in qualità di allenatore/dirigente. La coppia ormai da anni nella società biancorossa e che lo scorso anno si è “spostata” alla guida della prima squadra maschile ha concluso il campionato al sesto posto raccogliendo 27 punti frutto di 9 vittorie.

Le parole dei tecnici confermati della Team Volley Messina

Queste le parole di Paola Laganà appena riconfermata: “Contenta di essere stata confermata anche per il prossimo anno, è stata una bella esperienza con la prima squadra maschile, mi auguro che il prossimo sia un anno altrettanto produttivo e non parlo solo di classifica ma sopratutto di crescita dei giovani. L’obiettivo della società e dello staff non è solo portare punti e fare classifica, ma accompagnare i ragazzi ad una crescita tecnica e di squadra, la squadra è il punto fondamentale di ogni risultato. Già dall’anno scorso si lavora in sinergia con il settore giovanile, affinché qualche elemento valido possa essere d’aiuto alla prima squadra. Ci auguriamo un’altro anno di soddisfazioni come l’anno passato”.

Così invece Franco Donato: “Ringrazio la società che ha voluto confermare la fiducia nello staff, siamo contenti della riconferma e di poter continuare il lavoro iniziato lo scorso anno. Costruzione di una squadra, crescita dei ragazzi, sviluppo della pallavolo nei suoi fondamentali valori che sono quelli su cui puntiamo: valori umani, condivisione di obiettivi e momenti di sacrificio e gioia, ma soprattutto essere una grande famiglia. Ci sarà grande collaborazione con le squadre giovanili e continueremo il nostro processo di crescita attraverso gli elementi del vivaio, esperti e meno esperti, puntando sempre ad obiettivi sempre più importanti. Vorremmo, se le condizioni lo consentiranno, migliorare il risultato dello scorso anno puntellando la squadra in qualche reparto”.

Il passato di Laganà e Donato

Dal 2023/2024 Paola Laganà e Franco Donato sono alla Team Volley Messina, due anni anni con la prima squadra femminile e la salita dalla serie D alla serie C con un gruppo giovanissimo che è maturato. In precedenza l’esperienza sulla panchina dell’Unime, anche in quel caso ottenendo una promozione della prima squadra femminile dalla Serie D al massimo campionato regionale. Andando ancora a ritroso, per ritrovarli, prima del passaggio della passata stagione, su una panchina maschile bisogna tornare al triennio 2008-2010 quando guidarono la maschile del Domenico Savio in Serie B2.