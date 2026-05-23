World Aperitivo Day 2026: Birra Messina racconta i 6 trend che ridefiniscono uno dei riti più amati

Oltre 8 italiani su 10 vivono l'aperitivo come un'esperienza curata e da condividere, considerandolo anche un vero e proprio momento per esprimere sé stessi e aprirsi a nuove esperienze

Con la bella stagione alle porte e una socialità sempre più orientata all’esperienza, l’aperitivo si conferma uno dei rituali più iconici e rappresentativi dello stile di vita italiano. Non più una semplice occasione di consumo, ma un momento identitario in cui gusto, atmosfera, dettagli, estetica ed espressione personale si intrecciano, dando vita a nuove forme di socialità.

Non sorprende, quindi, che oltre il 70% degli italiani conceda all’aperitivo uno spazio fisso nella propria routine almeno una volta a settimana (il 30% anche più volte). Per oltre 8 italiani su 10 (83%), inoltre, luogo, atmosfera, compagnia, cibo e bevande sono elementi fondamentali per sentirsi “nel posto giusto”, un dato ancora più marcato nella Gen Z. Un rito che richiede attenzione e cura dei dettagli: per l’89% degli intervistati, infatti, tutti gli elementi dell’esperienza devono essere coerenti e contribuire a creare il mood giusto per l’occasione.

È quanto emerge da una indagine condotta da AstraRicerche per Birra Messina, secondo cui l’aperitivo, oggi, rappresenta per gli italiani anche un’occasione per esprimere sé stessi, soprattutto tra le nuove generazioni, oltre che un momento leggero e piacevole per staccare dalla routine quotidiana. Infatti, per quasi un giovane Gen Z1 su tre (30%), scegliere cosa bere diventa un vero e proprio gesto identitario, in cui ogni dettaglio – dal contesto alla bevanda, dal look all’atmosfera – racconta qualcosa di chi siamo.

LA BIRRA CONQUISTA L’APERITIVO: PER GLI ITALIANI DEVE ESSERE EQUILIBRATA E SORPRENDENTE

In questo scenario, la birra si conferma protagonista della nuova cultura dell’aperitivo e la bevanda più versatile per il 74% degli italiani: accessibile ma contemporanea, adatta sia ai momenti informali sia alle occasioni più ricercate. A guidare le scelte è soprattutto la curiosità: oltre l’86% degli italiani considera importante scoprire nuovi gusti e ingredienti inaspettati, mentre più di 6 italiani su 10 hanno già provato birre diverse dal solito, come referenze aromatizzate o arricchite da ingredienti speciali. A conquistare sono la distintività del prodotto (55%) e un gusto originale ma equilibrato (36%), insieme a caratteristiche sempre più ricercate durante l’aperitivo come la facilità di bevuta (25%) e la capacità di offrire un’esperienza fuori dall’ordinario.

Per interpretare i bisogni sempre più in evoluzione dei consumatori e per rispondere al loro crescente desiderio di apertura e curiosità, accompagnando ogni momento di convivialità, Birra Messina propone esperienze di gusto originali e sorprendenti, pur sempre equilibrate e accessibili. Da Birra Messina Cristalli di Sale, prodotta con sale delle saline siciliane, a Birra Messina Vivace, con piacevoli note di limone siciliano che ne esaltano la freschezza e la piacevolezza di bevuta, fino alla nuova Birra Messina Note di Melograno, impreziosita da un ingrediente inaspettato, il succo di melograno, pensata in particolare per l’aperitivo, grazie al gusto sorprendente e alla bevuta piacevolmente rinfrescante.

I 6 TREND PROTAGONISTI DELL’APERITIVO 2026 SECONDO UNA RICERCA CONDOTTA DA BIRRA MESSINA

Ma che tipo di esperienze cercano oggi i consumatori? In occasione del World Aperitivo Day, che si celebra il 26 maggio in tutto il mondo, Birra Messina racconta i sei trend che stanno ridefinendo questo rito contemporaneo, reinterpretandolo in equilibrio tra tradizione e modernità. Un vademecum sui nuovi linguaggi e modi di vivere la convivialità, tra ricerca estetica, sperimentazione e desiderio di condivisione, in un momento sempre più centrale nella socialità e nell’espressione di sé.

IL NUOVO APERITIVO: ALLA RICERCA DI MOMENTI SEMPRE PIÙ SIGNIFICATIVI

L’aperitivo diventa sempre più uno spazio relazionale curato, dove musica di sottofondo, tavoli conviviali e atmosfere rilassate ma allo stesso tempo ricercate favoriscono dialogo e condivisione. Una tendenza che riflette il bisogno crescente di esperienze più significative, lontane dalla frenesia quotidiana.

POCHI MA SCELTI: L’APERITIVO DIVENTA ESPERIENZA CURATA

Meno persone per avere più tempo di qualità. L’aperitivo del 2026 privilegia piccoli gruppi selezionati e momenti costruiti con attenzione ai dettagli: dalla scelta della location alle proposte food & beverage, fino al ritmo della conversazione. Una socialità più consapevole, dove il valore dell’esperienza conta più della quantità degli inviti.

TRA BOTANICHE E RACCONTO: L’APERITIVO SI VIVE CON TUTTI I SENSI

Nei locali per l’aperitivo cresce sempre di più l’attenzione verso racconti aromatici e sensoriali che valorizzano ingredienti, profumi, botaniche e territori di provenienza. Anche il rituale del servizio assume un ruolo centrale: dalla scelta del bicchiere giusto fino alla presentazione e al racconto della referenza, ogni dettaglio contribuisce a rendere l’esperienza più coinvolgente e distintiva. Anche la birra adotta sempre più i codici narrativi della degustazione esperienziale: stili e note aromatiche diventano elementi distintivi di gusto, capaci di esaltare la percezione sensoriale del prodotto.

BIRRE FRUTTATE E GUSTI INEDITI: LA GEN Z VUOLE LASCIARSI STUPIRE

Curiosità e sperimentazione guidano le nuove scelte di consumo, soprattutto tra i giovani tra i 18 e i 30 anni. Cresce l’interesse verso birre aromatizzate, fruttate e dal profilo più fresco e leggero, pensate per accompagnare momenti social e occasioni particolari. Gusti distintivi, ingredienti inaspettati e forte riconoscibilità visiva diventano elementi chiave di una nuova cultura dell’aperitivo orientata alla scoperta.

L’APERITIVO DIVENTA ESPERIENZA VISIVA: ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE

L’estetica è parte integrante dell’esperienza: presentazioni curate, dettagli scenografici e una crescente attenzione all’aspetto visivo trasformano ogni consumazione in un momento da vivere e condividere. In questo scenario, anche le bevande diventano un vero oggetto di design: bicchieri ricercati, decorazioni creative e palette cromatiche studiate amplificano l’impatto visivo e contribuiscono a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

LA MAGICA ATMOSFERA DELL’APERITIVO ALL’APERTO

Con l’arrivo della bella stagione, l’aperitivo conquista terrazze panoramiche, rooftop, giardini urbani e dehors di design. Gli spazi all’aperto diventano protagonisti di una socialità lifestyle fatta di luci soffuse, arredi curati e atmosfere memorabili. Le bevande accompagnano perfettamente questa dimensione ricercata open air, sempre più associata alla cura per i dettagli capaci di fare la differenza.

Tra nuove ritualità urbane, ricerca visiva e desiderio di sperimentazione, l’aperitivo continua a reinventarsi, confermandosi uno dei momenti simbolo della socialità italiana. Un momento di consumo che evolve insieme ai consumatori e che Birra Messina interpreta attraverso le sue proposte distintive, capaci di coniugare gusto, qualità, voglia di distinguersi e nuove modalità di condivisione.