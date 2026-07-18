La Team Volley Messina riaccoglie Pippo Donato, il dg Siracusa: “Un gradito rientro a casa”

Proseguono le ufficialità in casa biancorossa tra ritorno, nuovi ingressi e conferme di Merrino e Montalbano

MESSINA – La Team Volley Messina continua a strutturarsi in ottica staff tecnici e quadri dirigenziali. Nell’ultima settimana si è registrato il ritorno in casa Team Volley Messina del tecnico Pippo Donato. Allenatore di grande esperienza, sviluppata attraverso una lunga carriera trascorsa tra il campo di gioco, la dirigenza e la panchina delle principali realtà locali.

“Tornare è un piacere – dice Donato – ritroverà tanti amici con cui ho vissuto belle esperienze e grandi soddisfazioni. L’obiettivo del club è sempre stato quello di consolidare la propria presenza sul territorio e raggiungere obiettivi importanti”. Nella sua carriera ha guidato formazioni maschili nei campionati regionali di Serie D e Serie C, vincendo inoltre due titoli territoriali consecutivi Under 19 proprio con la Team Volley Messina.

Soddisfatto il dg Siracusa

Il direttore generale Carmelo Siracusa commenta i movimenti estivi: “Un sentito ringraziamento va innanzitutto ai nostri dirigenti, il cui instancabile impegno rende sempre possibile l’organizzazione e l’avvio delle attività in modo preciso ed efficiente. La società quest’anno ha registrato l’ingresso di nuove figure, sia a livello dirigenziale che a quello tecnico; Daniela Ruggeri come Dirigente e Norma Pilota nello Staff Tecnico e il gradito rientro a casa di Pippo Donato.

Queste premesse – prosegue – ci garantiscono di poter affrontare una nuova ed entusiasmante stagione all’insegna della crescita, della passione e del lavoro di squadra. Confermata la nostra collaborazione con i progetti scuola, la nostra presenza in progetti di inclusione e l’attività di Sitting Volley, tutti rivolti al territorio”.

Confermati Merrino e Montalbano

Santino Merrino continuerà il suo percorso a fianco dei ragazzi della Team Volley Messina. L’esperto dirigente, ormai un veterano del settore maschile, proseguirà il suo impegno con passione, entusiasmo e gioia. “Ogni anno è come se fosse il primo – dichiara – Un’esperienza che si rinnova e si arricchisce di valore e di significato. Sono grato alla società per la fiducia che continua a riporre in me e cercherà di ricambiare con la passione e l’amore che mi hanno sempre guidato”.

Altra figura stabile ormai nella famiglia Team Volley, e confermata anche per la prossima stagione, è Sabrina Montalbano. Già coach del settore giovanile seguendo gli atleti del minivolley e dell’S3 proseguirà la sua collaborazione in biancorosso. “Ormai mi sento parte integrante della Team Volley, sempre pronta ad affrontare tutte le iniziative organizzate dalla società – così Montalbano – Lavoro con i piccoli atleti, fonte per me di ispirazione e allegria, cercando di farli sentire a casa, protetti e coccolati ma soprattutto facendoli approcciare a questo sport meraviglioso chiamato pallavolo”.