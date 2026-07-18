All’Agorà torna la Rassegna cinematografica internazionale di Messina: ci sarà Tornatore

L'evento a 71 anni dalla prima edizione, che si è tenuta nel 1955. La serata d'apertura sarà dedicata a Ninni Panzera. Ci sarà anche il premio Oscar Giuseppe Tornatore

MESSINA – La Rassegna Cinematografica Internazionale di Messina (nella foto dall’archivio Aldo Pintaldi) torna dopo 71 anni dalla sua prima edizione del 1955 nel luogo in cui è nata, il rinnovato Parco in Fiera – Agorà dello Stretto, inaugurato lo scorso primo luglio. L’evento, sostenuto dal Comune di Messina e dalla Fondazione Messina per la Cultura, si svolgerà dal 26 luglio al primo agosto.

Tornatore a Messina

La serata di apertura della manifestazione, definita dal sindaco Federico Basile come un tassello importante dell’identità culturale cittadina, sarà dedicata al ricordo di Ninni Panzera, operatore culturale locale scomparso di recente. A Panzera verrà conferito il premio alla carriera “Regina del Peloro” come tributo postumo. Alla celebrazione prenderà parte anche il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore, legato da amicizia personale a Panzera.

La rassegna, diretta artisticamente da Francesco Cannavà e organizzata da 8 Road Film e dall’Associazione Culturale ARB, prevede la proiezione di cinque lungometraggi in concorso provenienti da festival nazionali e internazionali, oltre a una selezione di cortometraggi italiani.

Gli ospiti internazionali

Tra gli ospiti internazionali figura il regista polacco Jan Komasa, che il 26 luglio presenterà in anteprima al Cinema Apollo il suo ultimo film Good Boy per poi incontrare il pubblico in serata. Sarà presente anche la regista Roberta Torre, che parteciperà agli incontri dedicati al cinema d’autore. Il settore cinematografico messinese sarà rappresentato dall’attore e regista Ninni Bruschetta, dallo scenografo Marco Dentici e dall’attore Giuseppe De Domenico. Il programma include due focus internazionali: uno sulla Palestina, in collaborazione con il Nazra Palestine Short Film Festival, e uno sull’Iran, organizzato con la comunità degli studenti iraniani residenti a Messina.

Spazio anche alla formazione, gli studenti del Dams dell’Università di Messina potranno partecipare a due masterclass. La prima verterà sulle serie televisive con il regista e sceneggiatore Antonio Le Fosse. La seconda tratterà il rapporto tra cinema e diritti delle donne, con la partecipazione della produttrice Vanessa Zerda Rueda, della compositrice Silvia Leonetti e del fumettista Lelio Bonaccorso.

La selezione e la supervisione dei contenuti si avvalgono di un comitato scientifico presieduto dal critico Franco Cicero e composto da Nino Genovese, Federico Vitella, Dario Tomasello e Cettina Donato. La produzione si sviluppa in sinergia con diverse realtà locali, tra cui UniMe DAMS, UniVersoMe, Colapesce Studio, Agenzia Pvk e Circolo della Borsa, con la collaborazione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.