 "IV Torneo di Cricket" a Messina, attese venti squadre da tutta la Sicilia

“IV Torneo di Cricket” a Messina, attese venti squadre da tutta la Sicilia

Simone Milioti

“IV Torneo di Cricket” a Messina, attese venti squadre da tutta la Sicilia

sabato 18 Luglio 2026 - 15:30

“Sport & Integrazione" domenica al campo ex Mandalari nell'evento organizzato dall'Anolf Messina in collaborazione con Cisl Messina

MESSINA – Una ventina di squadre arriveranno da tutta la Sicilia per sfidarsi in quello che è lo sport tradizionale srilankese. Fervono i preparativi per la IV edizione del torneo di cricket di Messina organizzato da Anolf Messina in collaborazione con Cisl Messina e con il team Super Lions che si terrà domenica 19 luglio, dalle 9 alle 20, presso il campo ex Mandalari di Giostra.

L’iniziativa, dal titolo Sport e Integrazione, si inserisce nell’ambito della manifestazione InterculturalFest 2026 promossa dal sindacato e quest’anno è dedicata alla memoria di Wasantha Fernando, scomparso lo scorso anno proprio nel giorno della terza edizione del torneo. 

Per Alibrandi e Cambria “sarà un’opportunità”

«Sarà una nuova opportunità per conoscere culture diverse arricchendo il territorio – affermano  il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi e il coordinatore Anolf Messina, Vincenzo Cambria – La comunità dello Srilanka ci offre ancora una volta l’opportunità di conoscere varie sfaccettature della propria cultura, lo fa con lo sport, aprendosi al territorio e mostrando uno degli aspetti del loro vivere. L’integrazione passa anche da questo, dalla conoscenza dell’altro e dalla condivisione di momenti di gioia. Per la Cisl e l’Anolf di Messina è un dovere esserci, per contribuire alla crescita di questi valori all’ interno di una società che ha sempre più bisogno di stimoli positivi mirati all’accoglienza».

locandina 4° torneo cricket

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