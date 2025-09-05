La Team Volley Messina si presenta per il decimo anno di attività e lancia l’open day

Stamattina la conferenza stampa a Palazzo Zanca, attività già riprese con oltre 300 iscritti. Il dg Siracusa: “Palestra aperta a tutti”

MESSINA – La presentazione ufficiale della stagione, la decima dal momento della sua fondazione nell’estate 2016, ha visto la Team Volley Messina riempire il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. Alla presenza delle istituzioni cittadine, sindaco Basile e assessore Finocchiaro, e dei rappresentanti locali della federazione, Antonio Locandro e Alessandro Zurro rispettivamente presidente Fipav Sicilia e del Comitato territoriale di Messina, la società biancorossa ha presentato progetti, programmi e obiettivi in vista della stagione 2025/2026.

La Team Volley Messina sarà ai nastri di partenza del massimo campionato regionale, la serie C, sia con la prima squadra maschile che con la prima squadra femminile, in entrambe tanti giovani cresciuti nel settore giovanile che continuerà ad avere un’importanza centrale per la società biancorossa che ha visto nel corso degli anni i piccoli diventare tecnici.

In apertura di conferenza stampa il saluto e l’augurio del sindaco Federico Basile: “Dieci anni siano tanti, l’esperimento e la voglia da cui nasce il progetto sono ancora vivi e questo testimonia la professionalità, la cura e l’impegno di tante persone che hanno creato questa realtà sportiva importante nel panorama cittadino e non solo. Tanti obiettivi sono stati raggiunti e sicuramente altri sono all’orizzonte, la presentazione di oggi riafferma un progetto non solo della Team Volley Messina ma anche dell’intero movimento sportivo in città. Vi formulo gli auguri personali e dell’Amministrazione comunale per una nuova stagione ricca di successi come avvenuto nelle precedenti”.

All’assessore alle politiche sportive Massimo Finocchiaro è toccato il compito di aggiornare sui prossimi lavori che interesseranno il quartier generale della società, la palestra Juvara: “Lavoriamo a pieno regime sugli impianti, tra cui la palestra Juvara, che sarà oggetto di un restyling, che prevede la copertura con i pannelli solari, il rifacimento della pavimentazione e il relamping. Ciò comporterà qualche disagio, al quale stiamo cercando di porre rimedio, ma consegneremo un palestra ancora più efficiente, attrezzata e moderna”.

Le dichiarazioni dei dirigenti della Team Volley Messina

La presidente Daniela Cardile ha sottolineato i numeri di una grande società: “Più di trecento atleti tesserati che lo scorso anno hanno preso parte a più di venti campionati provinciali o regionali disputando in tutto quasi quattrocento partite. Ringrazio soprattutto la squadra di dirigenti e tecnici. Il nostro obiettivo rimane sempre la crescita dei giovani, farli appassionare a questo sport e farli uscire dalla palestra col sorriso”.

È toccato poi al direttore generale Carmelo Siracusa presentare la nuova stagione in cui Team Volley sarà coordinata da un direttore tecnico: “Partiamo dalla novità Rigano, un allenatore di comprovata esperienza che darà un indirizzo tecnico importante ai nostri giovani. Saremo inoltre ai nastri di partenza dei massimi campionati regionali sia maschile che femminile in Serie C, entrambi roster in cui figurano elementi cresciuti nel nostro settore giovanile”.

A chiudere il quadro le parole del vice presidente Roberto Bombara sulle altre attività, extra palestra, che la Team Volley porta avanti sul territorio provinciale e non solo: “Dal Sitting volley, disciplina inclusiva, al beach volley che ha popolato Piazza Duomo negli ultimi tre anni, speriamo di continuare”.

L’open day alla Juvara

Con le prime squadre che hanno iniziato la preparazione, e sono già tornate ad allenarsi in vista dei prossimi impegni ufficiali, la Team Volley Messina si prepara a due giorni di open day alla palestra Juvara l’8 e il 9 settembre.

Saranno quattro turni: lunedì dalle 16:30 settore femminile con atlete nate nel 2008, 2009, 2010, 2011; a seguire dalle 17:45 toccherà agli uomini nati 2011, 2012, 2013, 2014; il giorno seguente, martedì, toccherà alle nate nel 2012, 2013, 2014 e 2015 e i ragazzi nati nel 2009, 2010 e 2011. “È un modo comunque per divertirsi – spiega il dg Siracusa – e vivere la palestra che ricordiamo comunque è sempre aperta a chi vuole avvicinarsi al nostro mondo”.

I referenti sono Carmelo Siracusa (3394619875) e Daniela Cardile (3407987350).