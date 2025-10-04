 La Team Volley Messina vara un attacco giovanissimo con Cucinotta e Spavara

La Team Volley Messina vara un attacco giovanissimo con Cucinotta e Spavara

Agli ordini di coach Laganà, come opposti, confermati i due elementi del vivaio Nicolas Cucinotta e Marco Spavara

MESSINA – Una giovanissima batteria di opposti per il trio tecnico Laganà-Donato-Chitè. La prima squadra maschile della Team Volley Messina, che si appresta a cominciare il campionato di serie C, avrà sulla diagonale i riconfermati Marco Spavara, classe 2005, e il talentuoso mancino Nicolas Cucinotta, giovanissimo classe 2008.

Proprio quest’ultimo fresco di riconferma, come già lo scorso anno, oltre a giocare in prima squadra competerà nel campionato Under 19. Nella passata stagione, nel gruppo Under 17, lui e i compagni erano arrivati ad aggiudicarsi il titolo di campioni provinciali.

Nicolas Cucinotta ha così commentato: “Ringrazio la società e lo staff tecnico per la conferma, sono contento di far parte di questa squadra di cui faccio parte da tanti anni. Sono cresciuto alla Team Volley e ormai sono aggregato in prima squadra da diverso tempo. Gli obiettivi sono di migliorarsi sempre lavorando in palestra e cercare di ottenere risultati migliori rispetto a quello, comunque positivo, dello scorso anno. Doppio impegno per me? Con la passione si riesce a organizzarsi e fare tutto”.

