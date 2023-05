La Top Spin Messina annuncia il ritorno di Antonino Amato - Tempostretto

In vista della prossima stagione in Serie A1 la formazione peloritana di tennistavolo riabbraccia Antonino Amato, palermitano protagonista dei primi titoli della Top Spin

La Top Spin Messina WatchesTogether è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo biennale con l’atleta Antonino Amato. Ritorna a casa l’attaccante destro classe 1999 per vestire di nuovo la maglia già a lungo orgogliosamente indossata come una seconda pelle, a tre anni di distanza da quello che aveva rappresentato a tutti gli effetti un semplice arrivederci. Passione, professionalità e spirito di appartenenza lo hanno sempre contraddistinto nel corso della sua precedente esperienza in riva allo Stretto, nella quale era divenuto tra i beniamini dei tifosi, contribuendo a scrivere la storia.

Palermitano di nascita, attuale numero 6 del ranking nazionale, proviene dalla Marcozzi Cagliari, società nella quale ha militato nelle ultime tre stagioni. Nella scorsa stagione ha giocato a Villa Dante nel ritorno di campionato che ha visto Cagliari ospite della Top Spin, per lui sconfitta contro Matteo Mutti.

Per il sodalizio del presidente Giuseppe Quartuccio si tratta di un altro innesto mirato al fine di completare nel migliore dei modi il roster a disposizione del tecnico Wang Hong Liang per la stagione 2023/24 e la successiva, ad ulteriore testimonianza della chiara volontà di puntare per il futuro su un nucleo composto da atleti italiani.

Il ritorno di Antonino Amato alla Top Spin Messina

Antonino Amato era arrivato alla Top Spin nel 2016/17, firmando la salvezza raggiunta all’ultimo respiro nel primo campionato in assoluto disputato dal club in Serie A1. L’apice nel 2018/19 quando, facendo parte di un quartetto tutto “azzurro” con i compagni Rech Daldosso, Piccolin e Seretti, fu tra i protagonisti della conquista della Coppa Italia e del primo scudetto della Top Spin. “Triplete” completato sollevando anche la Supercoppa nel 2019/20, stagione caratterizzata dalla vittoria di un’altra Coppa Italia e in cui la FITeT dichiarò anticipatamente conclusa per la pandemia da Coronavirus con la squadra saldamente in vetta alla classifica del campionato.

Le strade si separarono nel 2020 con il trasferimento alla Marcozzi Cagliari. Anche nel 2022/23, giocando per i sardi, Amato ha sempre mantenuto un rendimento elevato, qualificandosi per i playoff e battendo avversari di notevole caratura, su tutti Andrej Gacina dell’Apuania Carrara. Nello scorso febbraio si è inoltre aggiudicato al PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni il secondo Torneo Assoluto della stagione. Antonino Amato e la Top Spin Messina WatchesTogether di nuovo insieme.

Articoli correlati