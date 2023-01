La Top Spin Messina apre il girone di ritorno in casa contro Genova - Tempostretto

In programma mercoledì a Villa Dante la sfida tra Top Spin Messina e Genova prima di ritorno in Serie A1

MESSINA – Primo impegno ufficiale in campionato nel 2023 per la Top Spin Messina WatchesTogether. La formazione allenata da Wang Hong Liang, assistito da Marcello Puglisi, ha chiuso l’andata al secondo posto con 10 punti, a due lunghezze dalla capolista Apuania Carrara. Domani (mercoledì 11 gennaio, ndr), alle ore 18, è in programma a Villa Dante (ingresso gratuito) la sfida contro il Tt Genova Cervino che aprirà il girone di ritorno di Serie A1.

Saranno a disposizione tra i padroni di casa per questa partita il polacco Robert Floras, Marco Rech Daldosso e Matteo Mutti, quest’ultimo fresco di rinnovo contrattuale con il club. Nel roster dei liguri figurano gli italiani Tommaso Maria Giovannetti, Matteo Gualdi, Enrico e Alberto Puppo, insieme a due stranieri, il turco Tugay Yilmaz e l’ex Sadi Ismailov. Il Tt Genova Cervino ha tre punti in graduatoria, frutto di una vittoria ed un pareggio, avendo rimediato quattro sconfitte.

Il commento del presidente Giuseppe Quartuccio in vista della prima apparizione della Top Spin nel nuovo anno davanti al proprio pubblico e anche sulla prestigiosa doppia sfida di Europe Cup contro l’Hennebont: “Il 2023 inizia in maniera molto intensa con la gara di mercoledì contro Genova, squadra da prendere con le pinze e poi col doppio confronto di Europe Cup contro i fortissimi francesi dell’Hennebont. Il nostro obiettivo in campionato è di continuare con la serie positiva e mantenere questo secondo posto in attesa dello scontro diretto a Messina contro Carrara. Nella coppa europea, invece, miriamo a ben figurare. Sappiamo che l’avversaria dei quarti di finale è di livello superiore ma cercheremo di metterla in difficoltà col nostro ottimo trio di italiani”

Programma Serie A1

11/1 ore 18 Top Spin Messina WatchesTogether-TT Genova Cervino

14/1 ore 17 Tennistavolo Norbello-GG Teamwear Sant’Espedito Napoli

14/1 ore 18 Apuania Carrara-Marcozzi

Riposa: TT Reggio Emilia Grissin Bon

Classifica

Apuania Carrara 12 punti

Top Spin Messina WatchesTogether 10 punti

Tennistavolo Norbello 7 punti

Marcozzi e GG Teamwear Sant’Espedito Napoli 4 punti

TT Genova Cervino 3 punti

TT Reggio Emilia Grissin Bon 2 punti

