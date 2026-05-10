La Top Spin Messina aspetta Sassari nella semifinale playoff

Lunedì pomeriggio a Villa Dante i peloritani in corsa nel playoff scudetto, quest'anno due vittorie sarde in campionato e vittoria messinese in finale di Coppa Italia

MESSINA – È tempo di playoff scudetto, siamo giunti al momento decisivo. Lunedì 11 maggio il grande appuntamento con la semifinale d’andata per la Top Spin Messina WatchesTogether che davanti ai propri tifosi riceverà la visita del Tennistavolo Sassari. Si gioca nella palestra di Villa Dante (ingresso libero) con inizio alle ore 18. Lo spettacolo è assicurato, dato l’elevato livello dei protagonisti. La squadra del presidente Giorgio Quartuccio, terza classificata, affronta i sardi, secondi al termine della regular season e campioni d’Italia in carica. Il match di ritorno è previsto giovedì 14 maggio (ore 19) a Sassari, nella palestra della scuola Media di viale Cossiga, dove in virtù del miglior piazzamento avrebbe luogo anche l’eventuale spareggio (sabato 16), da disputarsi nel caso che i precedenti incontri si siano conclusi con una vittoria per parte, con qualsiasi punteggio.

Il presidente Giorgio Quartuccio incita la squadra: “Disputiamo i playoff per l’ottava stagione consecutiva e già questo mi riempie d’orgoglio, ma il nostro obiettivo è lottare per lo scudetto. Affronteremo i campioni d’Italia di Sassari, squadra molto forte e temibile, ma sono certo che i miei ragazzi lotteranno col coltello tra i denti per cercare di raggiungere la finale. Per la prima volta saremo al completo con tutti i nostri 6 atleti disponibili, non mi interessa chi scenderà in campo e non entro mai in queste decisioni tecniche, ma ho la certezza che chi giocherà avrà il sostegno di tutto il gruppo”.

I precedenti con Sassari

Un incrocio che rievoca la finale scudetto del 2025, quando la Top Spin fu brava ad imporsi in casa per 4-2 grazie ad una straordinaria prestazione, mancando di un soffio il tricolore in gara2, vinta per 4-2 dalla formazione sassarese, poi capace di ripetersi alla “bella” per 3-2. Adesso la voglia di scrivere un’altra pagina di storia è tanta, dopo due scudetti in bacheca (nel 2019 e 2022), la serie di finali e le incredibili emozioni vissute in questi anni.

Il Tennistavolo Sassari si è aggiudicato entrambi i confronti di questo campionato, sempre per 3-1. Per la Top Spin Messina WatchesTogether un ricordo dolcissimo è legato al successo dello scorso gennaio per 3-2 in finale di Coppa Italia, con la compagine del presidente Quartuccio che sollevò il trofeo al cielo di Ancona. Nell’altra semifinale dei playoff scudetto saranno di fronte il Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici, quarta forza del torneo e l’Alfa Food Bagnolese, prima della classe.

I protagonisti della Top Spin Messina

A disposizione di coach Marco Faso, dunque, il moldavo Vladislav Ursu, nelle vesti di leader, il solido croato Frane Tomislav Kojić, l’italo-brasiliano Humberto Manhani Jr., Niagol Stoyanov, attuale numero 1 della classifica nazionale individuale, il quindicenne Danilo Faso, reduce dai Mondiali a squadre di Londra con la maglia azzurra e la “bandiera” Antonino Amato. Nel roster affidato al tecnico Mario Santona spiccano i numeri 2 e 4 del ranking italiano, rispettivamente John Michael Oyebode e Andrea Puppo. Insieme a loro, Marco Antonio Cappuccio (n. 8), il russo Nikita Artemenko, l’ungherese Tamas Gyula Lakatos e l’italo-argentino Javier Lorenzo Santiago.