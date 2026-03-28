La Top Spin Messina ospita l’Apuania Carrara a Villa Dante

I rivali di una vita fanno visita terza forza del campionato, in classifica li separano dieci punti

MESSINA – Tutto pronto per la penultima giornata di ritorno di Serie A1. Archiviati i Campionati Italiani Assoluti 2026, andati in scena a Terni, si entra nella fase decisiva del massimo torneo maschile di tennistavolo. La Top Spin Messina WatchesTogether riceverà davanti ai propri tifosi la visita dell’Apuania Carrara, match in programma domenica 29 marzo, con inizio alle ore 17, nella palestra di Villa Dante (ingresso libero), sotto la direzione arbitrale affidata a Giuseppe Vargetto. La squadra del presidente Giorgio Quartuccio, reduce da tre successi consecutivi, è oggi terza con 23 punti, posizione da blindare in ottica playoff scudetto, con il Muravera (20) e la Marcozzi (17) che inseguono in classifica.

Il momento della Top Spin Messina

Il gruppo agli ordini del coach Marco Faso è composto dal numero 1 del ranking nazionale individuale, Niagol Stoyanov (medaglia d’argento agli Assoluti, da rappresentante del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, insieme a Giorgia Piccolin nel doppio misto), da Danilo Faso (bronzo messo al collo a Terni, difendendo i colori della Top Spin, con Francesco Trevisan nel doppio maschile), Vladislav Ursu, Frane Tomislav Kojić, Humberto Manhani Jr. e Antonino Amato. La Top Spin Messina WatchesTogether chiuderà successivamente lontano dalle mura amiche la regular season, affrontando l’11 aprile a Sassari l’attuale capolista del campionato, insidiata dalla Bagnolese.

Gli avversari dell’Apuania Carrara

L’Apuania Carrara, prossima avversaria in riva allo Stretto, va invece a caccia di punti salvezza. I toscani occupano il terzultimo posto a quota 13, con quattro vittorie e otto sconfitte nel ruolino di marcia. Nel roster spicca l’ex Matteo Mutti (numero 5 del ranking nazionale individuale), fresco campione d’Italia Assoluto di singolo nella kermesse che si è recentemente svolta in Umbria. Francisco Sanchi, il franco-senegalese Ibrahima Diaw e gli svedesi Vitktor Brodd e Jon Sebastian Persson gli altri elementi che compongono l’organico. All’andata, al termine di una sfida assai combattuta, al Palasport di Avenza, prevalse di misura l’Apuania Carrara per 3-2, nonostante i sigilli messi a segno da Vladislav Ursu e Niagol Stoyanov.

Programma e classifica serie A1 tennistavolo

Il programma della 6^ giornata di ritorno di Serie A1:

Virtus Servigliano-Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 2-3

Santa Tecla Nulvi-Marcozzi 28/3 ore 16

Alfa Food Bagnolese-Tennistavolo Sassari 29/3 ore 16.30

Top Spin Messina WatchesTogether-Apuania Carrara 29/3 ore 17

Classifica: Tennistavolo Sassari 28 punti; Alfa Food Bagnolese 27; Top Spin Messina WatchesTogether 23; Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici* 21; Marcozzi 17; Apuania Carrara, Virtus Servigliano* 13; Santa Tecla Nulvi 5.

*una partita in più